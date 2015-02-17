Экономика
Казахстан увеличивает число инструментов поддержки МСБ
Эльмира Киргеева
Количество инструментов поддержки малого и среднего бизнеса будет увеличено, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на депутата Мажилиса Парламента РК Айгуль Соловьеву.

Мажилисмен отметила, что фундаментом антикризисных мер является новая экономическая политика "Нурлы жол", в том числе в вопросе развития предпринимательства. Наряду с этим продолжится реализация программы "Дорожная карта бизнеса", которая станет основным инструментом в антикризисной программе, добавила она. Так, на 2015 и 2016 годы из республиканского бюджета будет выделено по 100 млрд тенге, на агропромышленный комплекс – 500 млрд тенге.

"Будут расширенны инструменты поддержки. Их будет 20. 12 из них – финансовых и 8 – нефинансовых. В финансовые входит активная работа с банками второго уровня, которые будут заниматься кредитованием, будет гарантирование, субсидирование,  нефинансовые – это бизнес-советник, консультации, обучение", – рассказала депутат.

Согласно данным, представленным Соловьевой, сумма выделенных кредитов на поддержку МСБ в 2011 году составила 677 млн тенге, в 2012 году – 5 млрд, в 2014 году – 23 млрд, на 1 февраля 2015 года – 38,9 млрд тенге.

"Динамика поддержанных рабочих мест показывает, что если в 2011 году – 13,2 тысячи человек (не потеряли работу – Прим. автора), то на 1 января 2014 года – 172,7 тысяч. Количество созданных рабочих мест в 2011 году составило 4,8 тысячи, в настоящее время 50,6 тысячи", – рассказала мажилисвумен.

Также принятые государством меры после финансово-экономического кризиса 2008 года помогли увеличить выпуск продукции. Так, если в 2010 году было произведено продукции на 409,3 млрд тенге, то в 2013-м этот показатель увеличился вдвое – до 852 млрд тенге. В 2010 году было выплачено налогов на сумму 8 млрд тенге, в 2013 году – 77,6 млрд тенге.

"Не случайно Президент сказал, чтобы "Дорожная карта бизнеса" развивалась. Программа должна приносить значительный вклад в развитие экономики. Если говорить об открытии бизнеса, то в 2011 году в рамках программы прошли обучение 2% субъектов МСБ, в 2012-м – 8%, 2014-м – 17 %. Очевиден рост и вклад МСБ в развитие экономики. То есть регионы Казахстана активно пользуются инструментами поддержки бизнеса", – подытожила она.

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