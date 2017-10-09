Казахстан увеличивает импорт бензина из России

Экономика
Инга Селезнева
Фото из открытых источников
Казахстан в два раза увеличивает импорт бензина из Российской Федерации. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Импорт (бензина – Прим. авт.), по нашим оценкам, в сентябре увеличился до порядка 90 тысяч тонн, то есть практически в два раза соответственно. Доля импорта если составляла до 15 процентов, то в сентябре она стала порядка 30 процентов. Вместе с тем не все компании у нас активно занимались импортом, в связи с тем, что у нас достаточно жесткое законодательство в плане регулирования розничных цен. То есть любые одновременные поднятия розничных цен могут интерпретироваться как ценовой сговор, в связи с чем некоторые компании импортные поставки не произвели", – сказал Асет Магауов. 

При этом он отметил, что представители МЭ РК провели на прошлой неделе совещание с руководителями отечественных и с российских компаний, в ходе которого дали рекомендации увеличить объем импорта бензина из России.

"Примерно 20 тысяч тонн у нас должен "Газпромнефть" импортировать. "Казмунайгаз" уже подписал контракт на 10 тысяч, дополнительный контракт на 20 тысяч уже на стадии подписания. Я думаю, сегодня-завтра его подпишут. Кроме того, "Гелиос" и "Синойл"  обсуждают поставки по 20 тысяч тонн с заводов Уфимской группы. Сегодня я разговаривал с вице-президентом Роснефти по вопросу ускорения поставок. То есть с их стороны мы видим поддержку. Планируем, что импорт в Казахстан минимально составит порядка 100 тысяч тонн. Думаем, с учетом того, что в северных наших областях импорт в частном порядке проводится, будет существенно выше чем 100 тысяч тонн", – добавил вице-министр. 

Кроме того Магауов сообщил, что министры энергетики Канат Бозумбаев и национальной экономики Тимур Сулейменов 4 октября подписали совместный протокол о том, что при проведении проверок розничных цен Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК ценовой фактор, в частности по цене на импортный бензин, будет приниматься как фактор, влияющий в равной степени на всех субъектов рынка.

"Если это обоснованный импорт и цены, то это не будет интерпретироваться как ценовой сговор. Потому что данные прецеденты у нас были по дизтопливу, когда в начале этого года Комитет по регулированию естественных монополий оштрафовал наши розничные сети на достаточно существенную сумму и, соответственно, это повлияло на ограничение импорта", – заключил Магауов.

Популярное

Все
Всю жизнь жила надеждой
Приоритеты евразийской интеграции
Западные ворота страны
Совместная борьба с контрафактом
Как сделать бизнес экологичным?
Роль социального предпринимательства
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Самое лучшее детство
Самый эффективный способ – живое общение
Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье
Знали деды, знаем и мы
Наука откроет путь
На скамейке
Возрождение искусства жырау
Каменная летопись степи
Счастливы вместе
Героический путь Зияды Досбергеновой
«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладного искусства
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
На огороде «цифра» помогает
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Стал символом свободы и единства
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Интриги Первой лиги
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Казахстан осуществил дебютный выпуск суверенных панда облиг…
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Samsung Electronics выплатит $400 тысяч каждому сотруднику …
Пассажиропоток на КПП Хоргос вырос на треть с начала года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]