Казахстан увеличивает импорт бензина из России

Казахстан в два раза увеличивает импорт бензина из Российской Федерации. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Импорт (бензина – Прим. авт.), по нашим оценкам, в сентябре увеличился до порядка 90 тысяч тонн, то есть практически в два раза соответственно. Доля импорта если составляла до 15 процентов, то в сентябре она стала порядка 30 процентов. Вместе с тем не все компании у нас активно занимались импортом, в связи с тем, что у нас достаточно жесткое законодательство в плане регулирования розничных цен. То есть любые одновременные поднятия розничных цен могут интерпретироваться как ценовой сговор, в связи с чем некоторые компании импортные поставки не произвели", – сказал Асет Магауов.
При этом он отметил, что представители МЭ РК провели на прошлой неделе совещание с руководителями отечественных и с российских компаний, в ходе которого дали рекомендации увеличить объем импорта бензина из России.
"Примерно 20 тысяч тонн у нас должен "Газпромнефть" импортировать. "Казмунайгаз" уже подписал контракт на 10 тысяч, дополнительный контракт на 20 тысяч уже на стадии подписания. Я думаю, сегодня-завтра его подпишут. Кроме того, "Гелиос" и "Синойл" обсуждают поставки по 20 тысяч тонн с заводов Уфимской группы. Сегодня я разговаривал с вице-президентом Роснефти по вопросу ускорения поставок. То есть с их стороны мы видим поддержку. Планируем, что импорт в Казахстан минимально составит порядка 100 тысяч тонн. Думаем, с учетом того, что в северных наших областях импорт в частном порядке проводится, будет существенно выше чем 100 тысяч тонн", – добавил вице-министр.
Кроме того Магауов сообщил, что министры энергетики Канат Бозумбаев и национальной экономики Тимур Сулейменов 4 октября подписали совместный протокол о том, что при проведении проверок розничных цен Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК ценовой фактор, в частности по цене на импортный бензин, будет приниматься как фактор, влияющий в равной степени на всех субъектов рынка.
"Если это обоснованный импорт и цены, то это не будет интерпретироваться как ценовой сговор. Потому что данные прецеденты у нас были по дизтопливу, когда в начале этого года Комитет по регулированию естественных монополий оштрафовал наши розничные сети на достаточно существенную сумму и, соответственно, это повлияло на ограничение импорта", – заключил Магауов.