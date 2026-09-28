Казахстан увеличивает производство авиатоплива

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Минэнерго сообщило о планах по увеличению производства авиатоплива и обеспечению внутреннего рынка, передает Kazpravda.kz

По информации министерства, в 2026 году было запланировано производство 750 тыс. тонн авиатоплива. При этом за 8 месяцев уже произведено 591 тыс. тонн. По итогам года ожидается выпуск 825 тыс. тонн, что на 13% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, в 2025 году произвели 726 тыс. тонн.

В дальнейшем производство будет последовательно увеличиваться и к 2031 году планируется довести его до 1,5 млн тонн.

Потребности казахстанской гражданской авиации, структур силового блока, гражданской защиты и госматрезерва полностью покрываются отечественным авиатопливом. Ежегодная внутренняя потребность пассажирской авиации составляет 680 тыс. тонн, отметили в Минэнерго.