Статьи Казахстан – Узбекистан: в духе дружбы и добрососедства

Казахстан и Узбекистан на протяжении веков связывают крепкие узы дружбы и добрососедства, основанные на близости духовных ценностей, языка, религии, истории, обычаев и традиций. Все это обуславливает взаимную заинтересованность сторон в поступательном развитии двусторонних отношений в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной сферах, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.



Свидетельством тому являются конкретные факты и статистические данные, которые отражают последовательный и динамичный рост многопланового сотрудничества. За годы эффективного и конструктивного взаи­модействия, основанного на принципах равноправия и взаимной выгоды, было подписано более 165 документов, регулирующих взаимоотношения двух государств во всех сферах жизни. Основополагающими из них являются «Договор о вечной дружбе» между Казахстаном и Узбекистаном от 31 октября 1998 года и «Договор о стратегическом партнерстве» двух стран от 14 июня 2013 года. Последний документ, подписанный в прошлом году в Ташкенте, вступил в силу 3 июля 2014 года, открыв новую веху в истории взаимоотношений двух стран.



В «Договоре о стратегическом партнерст­ве» содержатся взаимные обязательства сторон взаимодействовать в Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждениях, других многосторонних межгосударственных структурах, координировать и объединять усилия, направленные на повышение эффективности механизмов противодействия и нейтрализации угроз международного терроризма, экстремизма, распространения оружия массового уничтожения, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также транснациональной организованной преступности, торговле людьми, нелегальной миграции и другим проявлениям новых угроз и вызовов безо­пасности.



Казахстан и Узбекистан также договорились занимать единую согласованную позицию в отношении развития справедливой системы водопользования в Центральной Азии, предусматривающей решение всех вопросов в водно-энергетической сфере, включая строительство новых гидротехнических сооружений на трансграничных реках, в соответствии с общепризнанными нормами международного права и с учетом интересов всех государств данного региона. Договорились укреплять и совершенствовать деятельность Международного фонда спасения Арала, являющегося важной площадкой сотрудничества в сфере оздоровления экологической ситуации, использования и охраны водных ресурсов Центральной Азии.



Построение взаимоотношений на основе соблюдения интересов каждого государства, взаимного уважения и поиска обоюдно приемлемых решений, бесспорно, способствует развитию деловой активности. Двусторонняя торговля, осуществляемая в «свободном режиме», близость рынков, а также низкие транспортные расходы открывают широкие возможности для дальнейшего наращивания сотрудничества.



На сегодня узбекская сторона готова расширять поставки в Казахстан легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники, готовых текстильных изделий. Также имеется потенциал для увеличения экспорта продукции электротехнической и легкой промышленности, строительных материалов, изделий из пластмасс и других товаров, востребованных на рынке Казахстана.



По итогам 2013 года объем двусторонней торговли между странами составил более 3,2 млрд. долларов. За 9 месяцев 2014 года он уже превысил 3 млрд. долларов, что на 25,7% больше аналогичных показателей 2013 года.



Казахстан сегодня является вторым по масштабам экономическим партнером Узбекистана в СНГ. В настоящее время в этой стране функционируют 180 предприятий с участием казахстанского капитала, в том числе 155 совместных предприятий и 25 предприятий со 100-процентным иностранным капиталом. Предприятия осуществляют свою деятельность в сфере торговли, недвижимости, маркетинговых услуг, логистики, производства строительных материалов. В Узбекистане аккредитованы представительства 4 казахстанских фирм и компаний.



На территории РК действуют 138 предприятий, созданных при участии резидентов Республики Узбекистан.



Оба государства способствуют поддержанию и развитию двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В ходе визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Узбекистан 13–14 июня 2014 года в центре узбекской столицы был установлен памятник выдающемуся казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву. На этом мероприятии лидеры двух стран согласились открыть памятник великому узбекскому поэту и государственному деятелю Алишеру Навои в центре Астаны, что также знаменует собой нерушимость уз многовекового добрососедства.



Особое место в отношениях двух стран занимает сотрудничество представителей академических и экспертных кругов. Между научными и учебными заведениями поддерживаются прямые связи в области обмена преподавателями и студентами, учебно-методическими материалами. В частности, в 2006 году подписан Меморандум о сотрудничестве между казахстанским Институтом востоковедения имени Р. Сулейменова и Академией Маъмуна Узбекистана.



Отрадно отметить, что в Казахстане и Узбекистане регулярно проводятся выставки произведений известных узбекских и казахстанских художников, народные умельцы и мастера приезжают на ярмарки ремесленников, осуществляются гастрольные поездки музыкальных и театральных коллективов.



Наши страны обеспечивают межнациональное согласие и уважение к представителям каждого народа, проживающего за пределами исторической родины. К примеру, согласно статистическим данным, в Казахстане проживает около 600 тыс. узбеков, а в Узбекистане – 813 тыс. казахов. Открыты узбекские культурные центры в Астане, Алматы и девяти других регионах страны. Ими ежегодно проводится День языка, культуры и обрядов узбекского народа. Периодические издания на узбекском языке и специальные теле- и радиопередачи служат сохранению культурной идентичности узбеков Казахстана, сохранению и развитию национальных традиций и обычаев.



В Узбекистане осуществляют свою творческую деятельность казахские театры и национально-фольклорные ансамбли. При Союзе писателей Узбекистана действует Совет по казахской литературе, выпускается газета «Нурлы жол», транслируются спе­циальные передачи по теле- и радиоканалам Национальной телерадиокомпании. В Каракалпакском государственном университете и Ташкентском государственном педагогическом университете созданы кафедры казахского языка и литературы, в Нукусском, Навоийском, Джизакском, Гулистанском и Ташкентском областных педагогических институтах налажено преподавание нескольких предметов на казахском языке.



Сложившиеся между народами двух стран дружественные и братские узы, в основе которых лежат общность истории и культуры, взаимопонимание и доверие, обеспечивают стабильность и мир в Центрально-Азиатском регионе. Официальный визит Президента Ислама Каримова в Казахстан откроет новый этап в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества, основанного на принципах многовековой дружбы, братства и добрососедства.



Валихан ТУЛЕШОВ, директор института регионального развития Международной академии бизнеса, Алматы

