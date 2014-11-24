Казахстан – Узбекистан: вперед вместе Статьи 669 Борибай ЖЕКСЕМБИН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи

При этом два соседних государства объединяет стремление к дальнейшему укреплению всестороннего политического взаимодействия и расширение торгово-экономического сотрудничества, направленного на улучшение благосостояния народов и обеспечение стабильности и безопасности Центрально-Азиатского региона.



Казахстан и Узбекистан на протяжении суверенного развития состоялись как ответственные субъекты международной политики, создали собственные устойчивые к мировым финансовым кризисам модели национального, политического и экономического развития. Об этом свидетельствует стабильный рост экономик Казахстана и Узбекистана, их поэтапная и последовательная диверсификация, увеличение доходов населения и социальных выплат, развитие инфраструктур, систем здравоохранения и образования.



На этом фоне предстоящий 24–25 ноября 2014 года официальный визит Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Республику Казахстан, несомненно, придаст дополнительный импульс углублению межгосударственного сотрудничества. В ходе визита главы двух братских государств обсудят широкий спектр международных и региональных вопросов. Безусловно, дальновидные прогнозы Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева о возможном наступлении периода глобальных испытаний, трансформации существующей архитектуры мира, изложенные в Послании народу Казахстана "Нұрлы жол" от 11 ноября 2014 года, станут одной из ключевых тем переговоров.



Уверен, что большой жизненный опыт и общепризнанный авторитет в международной политике президентов Н. Назарбаева и И. Каримова позволит им найти рецепты для преодоления стоящих перед нашими странами и регионом современных вызовов и угроз.



В рамках визита планируется подписать и ряд двусторонних документов, которые являются результатом достигнутых договоренностей в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Ташкент в июне 2013 года, а также последних встреч официальных представителей двух государств на самых различных уровнях.



Следует отметить, что солидная договорно-правовая база охватывает практически все сферы двустороннего сотрудничества и насчитывает более 100 документов межправительственного и межведомственного характера. Основу правовых отношений двух стран составляют Договор о вечной дружбе между Казахстаном и Узбекистаном, который был заключен в 1998 году, и Договор о стратегическом партнерстве, подписанный в июне 2013 года.



Эти важные двусторонние документы позволяют находить точки соприкосновения по самым актуальным вопросам международной повестки дня. При этом по многим из этих вопросов позиции Казахстана и Узбекистана уже схожи или совпадают. Не исключением являются совместные усилия по укреплению режима ядерного нераспространения. Это общая позиция по продвижению инициативы Астаны по разработке в рамках Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации безъядерного мира, а также консолидированные действия обеих стран по укреплению режима зоны, свободной от ядерного оружия, в Цент­ральной Азии.



Большим потенциалом обладает взаи­модействие двух стран в вопросе оказания помощи экономическому восстановлению Афганистана, возрождения Аральского моря, развития транзитно-транспортных коридоров и источников альтернативной энергии.



С каждым годом обретают особую значимость для всех государств Цент­ральной Азии вопросы совместного и рационального использования водно-энергетических ресурсов региона. В ходе визита Президента Казахстана Нурсултан Назарбаева в Узбекистан в июне 2013 года лидерами двух государств было отмечено, что позиции Казахстана и Узбекистана по водно-энергетическим вопросам совпадают, что было отражено в Совместном заявлении глав государств. Наши страны выступают за необходимость решения всех вопросов в этой сфере в соответствии с нормами международного права и с учетом интересов всех стран региона. В связи с этим оптимальным видится подписание двустороннего, а в последующем – четырехстороннего соглашения по рациональному использованию трансграничных рек, в особенности реки Сырдарья. Откладывание поиска взаимоприемлемых решений по вопросу совместного использования водных ресурсов становится пагубным и чревато негативными последствиями для Центральной Азии.



В условиях, когда ведущие мировые державы применяют в отношении друг друга экономические санкции, для наших стран важное значение имеет позитивная динамика двустороннего торгово-экономического сотрудничества. К примеру, в 2013 году объем товарооборота Казахстана и Узбекистана составил $3,2 млрд и увеличился по сравнению с показателем 2012 года на 14%. По итогам 9 месяцев текущего года объем товаро­оборота составил $3,1 млрд долларов и увеличился на 25,7% по сравнению с аналогичным показателем 2013 года.



В настоящее время перспективными направлениями в торгово-экономических отношениях являются: эффективное использование имеющихся удобных транзитно-транспортных коммуникаций, расширение и стимулирование прямых связей предпринимателей, а также упрощение порядка таможенного и пограничного оформления, свободного передвижения капиталов и рабочей силы, переработка, хранение и доставка сельскохозяйственной продукции.



Одним из факторов, способствующих росту товарооборота, является учреждение представительств компаний и создание совместных предприятий. Сегодня на территории Узбекистана осуществляют свою деятельность 209 предприятий с участием казахстанского капитала, а в Казахстане осуществляют свою деятельность 617 узбекских компаний в различных сферах экономики.



Актуальным является налаживание тесных деловых контактов предпринимателей Казахстана и Узбекистана. Своевременным стало развитие сотрудничества между торгово-промышленными палатами обеих стран, что позволит создать предпосылки для налаживания сотрудничества между предприятиями двух стран.



Мы надеемся на активное участие представителей бизнес-кругов Узбекистана в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017", которую планируется провести в Астане. Избрание столицы Казахстана мес­том проведения ЭКСПО-2017 стало возможным также благодаря взаимной поддержке Казахстана и Узбекистана на международной арене.



Казахстан придает приоритетное значение укреплению и дальнейшему развитию экономического сотрудничества с Узбекистаном. И мы уверены, что такая здоровая тенденция, главной целью которой является благополучие и процветание наших народов, будет продолжаться и в будущем. Следует отметить, что торговые отношения между народами двух стран имеют свою богатую историю. Посредством торговли осуществлялся не только обмен товарами, но и происходило взаимо­проникновение культур, что очень важно, учитывая реалии современной международной жизни.



Важным условием добрососедских отношений является культурно-гуманитарное сотрудничество. В мае 2014 года в Ташкенте при активной поддержке руководства Узбекистана прошло празднование 370-й годовщины со дня рождения Айтеке-би, что стало еще одним свидетельством глубоких культурных и исторических связей между нашими народами. Весь комплекс культурно-спортивных мероприятий прошел в рамках Фестиваля дружбы "Біз – бір халықпыз".



В рамках фестиваля был продемонстрирован документальный фильм "Мы – один народ", состоялся футбольный матч ветеранов "Кайрата" и "Пахтакора". Кроме того, с учас­тием казахских и узбекских артистов прошел торжественный концерт, состоялись ежегодный айтыс, показ спек­таклей Шымкентского узбекского драматического театра. Большой ас был дан и на родине Айтеке-би, в поселке Нур-Ата Навоийской области. Состоялось торжественное собрание, прошедшее в возведенном в области мемориальном комплексе "Айтеке-би", с широким участием как представителей местной казахской диаспоры, так и почетных гостей из приграничных с Узбекистаном областей Казахстана.



География сделала нас соседями, история – братьями, время – стратегическими союзниками, а экономика – партнерами. Нас гораздо больше объе­диняет, чем разъединяет! Убежден, что Казахстан и Узбекистан, несмотря на непредсказуемость происходящих процессов международной политики, продолжат курс на дальнейшее построение сильных государств, которые будут и далее содействовать сохранению и укреплению безопасности и стабильности в регионе.

