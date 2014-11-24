Казахстан – Узбекистан: вперед вместе

При этом два соседних государства объединяет стремление к дальнейшему укреплению всестороннего политического взаимодействия и расширение
торгово-экономического сотрудничества, направленного
на улучшение благосостояния народов и обеспечение
стабильности и безопасности Центрально-Азиатского региона.
Казахстан и Узбекистан на протяжении суверенного развития состоялись как ответственные субъекты международной политики, создали
собственные устойчивые к мировым финансовым кризисам модели национального,
политического и экономического развития. Об этом свидетельствует стабильный
рост экономик Казахстана и Узбекистана, их поэтапная и последовательная
диверсификация, увеличение доходов населения и социальных выплат, развитие
инфраструктур, систем здравоохранения и образования.
На этом фоне предстоящий 24–25 ноября 2014 года официальный визит Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Республику
Казахстан, несомненно, придаст дополнительный импульс углублению
межгосударственного сотрудничества. В ходе визита главы двух братских
государств обсудят широкий спектр международных и региональных вопросов. Безусловно,
дальновидные прогнозы Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева о
возможном наступлении периода глобальных испытаний, трансформации существующей
архитектуры мира, изложенные в Послании народу Казахстана "Нұрлы жол" от 11
ноября 2014 года, станут одной из ключевых тем переговоров.
Уверен, что большой жизненный опыт и общепризнанный авторитет в международной политике президентов Н. Назарбаева и И. Каримова
позволит им найти рецепты для преодоления стоящих перед нашими странами и
регионом современных вызовов и угроз.
В рамках визита планируется подписать и ряд двусторонних документов, которые являются результатом достигнутых договоренностей в ходе
официального визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в
Ташкент в июне 2013 года, а также последних встреч официальных представителей
двух государств на самых различных уровнях.
Следует отметить, что солидная договорно-правовая база охватывает практически все сферы двустороннего сотрудничества и насчитывает
более 100 документов межправительственного и межведомственного характера.
Основу правовых отношений двух стран составляют Договор о вечной дружбе между
Казахстаном и Узбекистаном, который был заключен в 1998 году, и Договор о
стратегическом партнерстве, подписанный в июне 2013 года.
Эти важные двусторонние документы позволяют находить точки соприкосновения по самым актуальным вопросам международной повестки дня. При
этом по многим из этих вопросов позиции Казахстана и Узбекистана уже схожи или
совпадают. Не исключением являются совместные усилия по укреплению режима
ядерного нераспространения. Это общая позиция по продвижению инициативы Астаны
по разработке в рамках Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации
безъядерного мира, а также консолидированные действия обеих стран по укреплению
режима зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.
Большим потенциалом обладает взаимодействие двух стран в вопросе оказания помощи экономическому восстановлению Афганистана, возрождения
Аральского моря, развития транзитно-транспортных коридоров и источников
альтернативной энергии.
С каждым годом обретают особую значимость для всех государств Центральной Азии вопросы совместного и рационального использования
водно-энергетических ресурсов региона. В ходе визита Президента Казахстана
Нурсултан Назарбаева в Узбекистан в июне 2013 года лидерами двух государств
было отмечено, что позиции Казахстана и Узбекистана по водно-энергетическим
вопросам совпадают, что было отражено в Совместном заявлении глав государств.
Наши страны выступают за необходимость решения всех вопросов в этой сфере в
соответствии с нормами международного права и с учетом интересов всех стран
региона. В связи с этим оптимальным видится подписание двустороннего, а в
последующем – четырехстороннего соглашения по рациональному использованию
трансграничных рек, в особенности реки Сырдарья. Откладывание поиска
взаимоприемлемых решений по вопросу совместного использования водных ресурсов
становится пагубным и чревато негативными последствиями для Центральной Азии.
В условиях, когда ведущие мировые державы применяют в отношении друг друга экономические санкции, для наших стран важное значение
имеет позитивная динамика двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
К примеру, в 2013 году объем товарооборота Казахстана и Узбекистана
составил $3,2 млрд и увеличился по сравнению с показателем
2012 года на 14%. По итогам 9 месяцев текущего года объем
товарооборота составил $3,1 млрд долларов и увеличился на 25,7% по сравнению с
аналогичным показателем 2013 года.
В настоящее время перспективными направлениями в торгово-экономических отношениях являются: эффективное использование имеющихся
удобных транзитно-транспортных коммуникаций, расширение и стимулирование прямых
связей предпринимателей, а также упрощение порядка таможенного и пограничного
оформления, свободного передвижения капиталов и рабочей силы, переработка,
хранение и доставка сельскохозяйственной продукции.
Одним из факторов, способствующих росту товарооборота, является учреждение представительств компаний и создание совместных
предприятий. Сегодня на территории Узбекистана осуществляют свою деятельность
209 предприятий с участием казахстанского капитала, а в Казахстане
осуществляют свою деятельность 617 узбекских компаний в различных сферах
экономики.
Актуальным является налаживание тесных деловых контактов предпринимателей Казахстана и Узбекистана. Своевременным стало развитие
сотрудничества между торгово-промышленными палатами обеих стран, что позволит
создать предпосылки для налаживания сотрудничества между предприятиями двух
стран.
Мы надеемся на активное участие представителей бизнес-кругов Узбекистана в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017", которую
планируется провести в Астане. Избрание столицы Казахстана местом проведения
ЭКСПО-2017 стало возможным также благодаря взаимной поддержке Казахстана и
Узбекистана на международной арене.
Казахстан придает приоритетное значение укреплению и дальнейшему развитию экономического сотрудничества с Узбекистаном. И мы
уверены, что такая здоровая тенденция, главной целью которой является
благополучие и процветание наших народов, будет продолжаться и в будущем.
Следует отметить, что торговые отношения между народами двух стран имеют свою
богатую историю. Посредством торговли осуществлялся не только обмен товарами,
но и происходило взаимопроникновение культур, что очень важно, учитывая реалии
современной международной жизни.
Важным условием добрососедских отношений является культурно-гуманитарное сотрудничество. В мае 2014 года в Ташкенте при активной поддержке
руководства Узбекистана прошло празднование 370-й годовщины со дня рождения
Айтеке-би, что стало еще одним свидетельством глубоких культурных и
исторических связей между нашими народами. Весь комплекс культурно-спортивных
мероприятий прошел в рамках Фестиваля дружбы "Біз – бір халықпыз".
В рамках фестиваля был продемонстрирован документальный фильм "Мы – один народ", состоялся футбольный матч ветеранов "Кайрата" и "Пахтакора". Кроме того, с участием казахских и узбекских артистов прошел
торжественный концерт, состоялись ежегодный айтыс, показ спектаклей
Шымкентского узбекского драматического театра. Большой ас был дан и на родине
Айтеке-би, в поселке Нур-Ата Навоийской области. Состоялось торжественное
собрание, прошедшее в возведенном в области мемориальном комплексе "Айтеке-би",
с широким участием как представителей местной казахской диаспоры, так и
почетных гостей из приграничных с Узбекистаном областей Казахстана.
География сделала нас соседями, история – братьями, время – стратегическими союзниками, а экономика – партнерами. Нас гораздо больше
объединяет, чем разъединяет! Убежден, что Казахстан и Узбекистан, несмотря на
непредсказуемость происходящих процессов международной политики, продолжат курс
на дальнейшее построение сильных государств, которые будут и далее
содействовать сохранению и укреплению безопасности и стабильности в регионе.