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Каждую из них оценивали по трем критериям: достаточности пенсионной выплаты для закрытия соответствующего требования; финансовой устойчивости государства, чтобы выплачивать пенсии регулярно и долгосрочно; качеству государственного управления пенсионной системой.

Итак, в каких странах в 2026 году пенсионные сис­темы признаны лучшими? Казахстан в этом рейтинге занял 29-е место. При этом на первом месте с индексом в 85,6 находятся Нидерланды, на втором – Дания (84,1). На третьем – Исландия (84,0). Далее по нисходящей – Сингапур (82,0), Израиль (81,9), Австралия (80,6), Чили (79,2), Швеция (78,8), Финляндия (76,6), Норвегия (77,0).

Бросается в глаза тот факт, что страны Европейского союза занимают шесть из десяти первых мест пенсионного рейтинга. Более того, три первых лидера – Нидерланды, Дания и Исландия – также получили оценку «А», что отражает высокий уровень пенсионного обеспечения, финансовую устойчивость и качество управления.

Что касается экономичес­ких «тяжеловесов», то Со­единенные Штаты занимают в пенсионном рейтинге 33-е место в мире, уступая Чили (7-е место), Мексике (16-е место) и Канаде (18-е место). На этом фоне Казахстан с его 29-м местом действительно смотрится очень достойно.