Казахстан в два раза увеличит долю титана на мировом рынке – Сагинтаев Экономика 623 Меруерт Нургазинова

Увеличить долю добываемого в Казахстане титана на мировом рынке до 20% намерены власти республики. Об этом в Астане в ходе международного конгресса горняков и металлургов сообщил первый заместитель премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В целях дальнейшего развития страны Глава государства обозначил 100 конкретных шагов для проведения пяти институциональных реформ в Казахстане. В горно-металлургической промышленности планируется следующее: привлечение всемирно известных транснациональных компаний в отрасль, развитие казахстанских брендов в металлургии. В первую очередь мы предполагаем увеличить долю казахстанского титана в мировом сегменте данной продукции с 11% до 20%", – рассказал он в ходе VI Горно-металлургического конгресса.



В целом, говоря о добыче металлической руды в стране, Сагинтаев отметил положительные результаты. Так, по итогам первых 5 месяцев текущего года показатель добычи увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, а объемы производства металлургической промышленности выросли на 15,6%.



Кроме того он добавил о необходимости начала процесса внедрения международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых.



Также Сагинтаев напомнил, что в горнорудной области планируется перейти на упрощенный метод предоставления права недропользования, основанный на модели западной Австралии, где широко применяется принцип "первый пришел – первый получил". Для этих целей начата работа по разработке Кодекса о недрах.



На форуме сообщили о проведении всемирного горного конгресса в Астане в 2018 году, где будут продемонстрированы результаты реализации поставленных задач.

