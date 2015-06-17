Казахстан в два раза увеличит долю титана на мировом рынке – Сагинтаев

Экономика
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Меруерт Нургазинова
Увеличить долю добываемого в Казахстане титана на мировом рынке до 20% намерены власти республики. Об этом в Астане в ходе международного конгресса горняков и металлургов сообщил первый заместитель премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В целях дальнейшего развития страны Глава государства обозначил 100 конкретных шагов для проведения пяти институциональным реформ в Казахстане. В горно-металлургической промышленности планируется следующее: привлечение всемирно известных транснациональных компаний в отрасль, развитие казахстанских брендов в металлургии. В первую очередь мы предполагаем увеличить долю казахстанского титана в мировом сегменте данной продукции с 11% до 20%", – рассказал он в ходе VI Горно-металлургического конгресса.

В целом, говоря о добыче металлической руды в стране, Сагинтаев отметил положительные результаты. Так, по итогам первых 5 месяцев текущего года показатель добычи увеличился на 3,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, а объемы производства металлургической промышленности выросли на 15,6%.

Кроме того, он добавил о необходимости начала процесса внедрения международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых.

Также, Сагинтаев напомнил, что в горнорудной области планируется перейти на упрощенный метод предоставления права недропользования, основанный на модели западной Австралии, где широко применяется принцип "первый пришел – первый получил". Для этих целей начата работа по разработке Кодекса о недрах.

На форуме сообщили о проведении всемирного горного конгресса в Астане в 2018 году, где будут продемонстрированы результаты реализации поставленных задач.

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