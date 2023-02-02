Казахстан в ЕАЭС: преимущества, результаты и доходы

2-3 февраля в Алматы состоится очередное заседание Евразийского Межправительственного совета (ЕМПС). Повестка дня заседания охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, интегрированной информационной системы ЕАЭС и др. В преддверии заседания ЕМПС редакция Primeminister.kz подготовила обзорный материал об основных результатах и достижениях работы Союза, сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы премьер-министра РК

С чего все начиналось?

Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был заключен 29 мая 2014 года в Астане президентами Казахстана, России и Беларуси. Позже к Союзу присоединились Армения и Кыргызстан. На сегодня статус государств-наблюдателей ЕАЭС имеют Молдова, Узбекистан и Куба.

ЕАЭС был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик, а деятельность Союза направлена на решение задач по повышению благосостояния и качества жизни граждан государств-членов. Стоит отметить, что ЕАЭС не является политическим объединением, уже в ходе работы над Договором о Союзе государства-члены ЕАЭС осознанно отказались от его политизации. В рамках ЕАЭС рассматриваются вопросы исключительно экономического сотрудничества, а также обеспечения принципов суверенного равенства, равноправия и учета национальных интересов его государств-членов. Другими словами ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, в основе которой договоренности, достигнутые государствами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Органами ЕАЭС являются Высший Евразийский экономический совет (главы государств-членов), Евразийский межправительственный совет (главы правительств государств-членов), Евразийская экономическая комиссия и Суд ЕАЭС.

Казахстан в ЕАЭС: какие преимущества у государства-члена?

В современных условиях для Казахстана развитие устойчивых экономических связей с внешними партнерами — важный вектор экономического развития. ЕАЭС в данном контексте открывает широкие возможности и перспективные направления роста экспортного потенциала, что в конечном итоге отражается на уровне благосостояния казахстанцев. Каждая страна имеет свои преимущества на основе интеграции. Для Казахстана — это облегчение экспорта на базе единых таможенных норм, беспошлинная торговля, интеграция в глобальные транспортные узлы с выходом в другие экономические макрорегионы мира.

Участие Казахстана в ЕАЭС в полной мере позволяет, сохраняя государственный суверенитет, обеспечить более тесное и слаженное экономическое сотрудничество и кооперацию со странами-партнерами.

На сегодня завершено институциональное и правовое оформление Евразийского экономического союза, позволяющее на практике обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Применяется единое внешнеторговое и таможенное регулирование, создано общее правовое поле в области технического и антимонопольного регулирования, субсидирования реального сектора, реализуется сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах.

К тому же, к 2025 году будет сформирован общий финансовый рынок и общие рынки в сферах электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов. Создание общих рынков позволит обеспечить государствам – членам свободное движение финансовых услуг, а также свободную поставку газа, нефти и нефтепродуктов. И в целом, создаст условия для стабильности энергосистемы на территории ЕАЭС.

Кроме того, в целях обеспечения доступности безопасных, качественных лекарств и медизделий, а также для конкурентоспособности казахстанских фармацевтических предприятий, продолжается работа по функционированию общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий. На сегодня ведется работа по созданию единого рынка по определенным секторам услуг. Единый рынок предполагает свободу оказания услуг на территории всех государств-членов и базируется на таких основополагающих принципах, как обеспечение эффективной конкуренции, осуществление предпринимательской деятельности на недискриминационных условиях.

Наряду с этим, Казахстан является одним из участников общего рынка труда, что дает стране свободу передвижения рабочей силы, взаимное признание дипломов, возможность применения национального режима для трудящихся граждан государств-членов и членов их семей в части социального обеспечения, в том числе медицинского обслуживания.

Кроме того, подписаны и действуют соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Вьетнамом, Сербией, Ираном. В активной фазе переговоров находятся торговые соглашения с Египтом, Израилем. Подписано непреференциальное соглашение с Китайской Народной Республикой.

Реализуются мероприятия Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые будут способствовать созданию условий для устойчивого и всеобъемлющего экономического роста, развития торговли как между государствами-членами ЕАЭС, так и с третьими странами, формированию инновационной и цифровой среды, повышению благосостояния и качества жизни граждан, выстраиванию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внешними партнерами.

Каких результатов достиг Казахстан в составе ЕАЭС по итогам 2022 года?

Несмотря на внешние негативные факторы, по итогам 2022 года экономика Казахстана достигла уверенного темпа роста ВВП на уровне 3,1% ($225,2 млрд). Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС по сравнению с 2021 годом выросла на 7,1% (с января по ноябрь 2021 г. – $23,9 млрд, с января по ноябрь 2022 г. – $25,6 млрд). Экспорт Казахстана в ЕАЭС по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 22,3% (с января по ноябрь 2021 г. – $7,1 млрд, с января по ноябрь 2022 г. – $8,6 млрд). Импорт Казахстана из стран ЕАЭС увеличился на 0,7% (с января по ноябрь 2021 г. – $16,8 млрд, с января по ноябрь 2022 г. – $17 млрд).

Отметим, что взаимная торговля Казахстана с партнерами за время функционирования ЕАЭС выросла на 60%. Доля торговли с ЕАЭС в общей торговле Казахстана по итогам 2021 года составляет 25,7%. В то время, экспорт Казахстана в ЕАЭС за период функционирования Союза вырос на 34,9%. Вместе с тем, валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран ЕАЭС по итогам 2021 года превысил объем инвестиций 2015 года в 3,2 раза (2015 г. – $0,6 млрд, 2021 г. – $1,97 млрд). При этом из третьих стран инвестиции выросли на 46,6% и составили в 2021 году $21,7 млрд (в 2015 г. – $14,8 млрд), что также является результатом того, что Казахстан является частью общего рынка ЕАЭС.

Количество совместных предприятий со странами ЕАЭС в Казахстане с 2015 года по январь 2022 года увеличилось в 2,4 раза и составило 14 894. Они осуществляют деятельность в промышленности, строительстве, торговле, в сфере услуг и других сферах.

Что касается вступивших в силу решений ЕАЭС, то 27 октября 2022 года утверждены правила регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории ЕАЭС. Правила устанавливают единые процедуры по оценке качества диагностических средств ветеринарного назначения, единый порядок регистрации и информационного взаимодействия уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС при осуществлении государственного контроля (надзора) за их обращением.

Для производителей диагностических средств ветеринарного назначения это означает беспрепятственное обращение своей продукции на рынках всех стран ЕАЭС на основании регистрационных удостоверений, полученных только в одном государстве-члене ЕАЭС.

Правила направлены на обеспечение гармонизации с рекомендациями международных организаций, таких как МЭБ, ФАО, ВОЗ и др., сокращение рисков фальсификации диагностических средств при их обращении на таможенной территории ЕАЭС, а также исключение необоснованного административного санитарно-эпидемиологического надзора при осуществлении международной и взаимной торговли диагностическими средствами.

Правила будут действовать для Казахстана, Армении, Беларуси и России с 27 октября 2024 года, для Кыргызстана — с 27 октября 2026 года. До завершения переходного периода уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС будет проведена работа по имплементации положений Правил в национальное законодательство, а также подготовке лабораторной-правовой базы.

Инициативы Казахстана в ЕАЭС: какие темы были затронуты?

За 2022 год органами Союза обеспечено проведение 70 заседаний (ВЕЭС, ЕМПС, Совет и Коллегия ЕЭК), по итогам которых принято 415 решений, 328 распоряжений, 73 поручения и 51 рекомендация.

Так, в рамках Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского Межправительственного совета казахстанской стороной была озвучена 131 инициатива, что является наиболее высоким показателем среди всех участников ЕАЭС. К примеру, идущая на втором месте Республика Беларусь озвучила 95 инициатив. При этом стоит отметить, что инициативы Республики Казахстан являются наиболее актуальными и востребованными. В связи чем, на сегодня 9 инициатив находятся в процессе реализации, остальные 122 инициативы уже являются исполненными.

Отметим, что инициативы Казахстана затрагивают различные сферы практического сотрудничества: промышленная кооперация, цифровизация экономик, государственные закупки и т.д.

Площадка ЕЭК дает преимущество для оперативного рассмотрения и принятия решений по возникающим вопросам. На сегодня из 70 доказанных барьеров устранено 61. С начала 2022 года устранено 7 барьеров стран-партнеров, действуют 9 барьеров. В совокупности данные барьеры оцениваются до $600 млн в год. В свою очередь, казахстанская сторона не допустила признание барьерами по 6 разбирательствам в отношении РК. Таким образом, Казахстан отстоял возможность поддержки отечественных предприятий.

Кроме того, в рамках ЕАЭС активно развивается интегрированная информационная система (ИИС), которая направлена на обеспечение межгосударственного обмена данными и электронными документами в рамках Союза, создание общих для государств-членов ЕАЭС информационных ресурсов, реализации общих процессов, а также обеспечения деятельности органов ЕАЭС.

Не секрет, что своевременный и качественный обмен информацией позволит решить значительную часть вопросов, возникающих при перемещении товаров в ЕАЭС в сферах ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, транспортного и таможенного контроля. Данные вопросы наиболее важны в текущих условиях.

На сегодня в перечень включены 78 общих процессов, из которых 24 введены в промышленную эксплуатацию. Это вопросы маркировки товаров, формирования реестра медицинских изделий, фармацевтических инспекторов, лекарственных средств, радиоэлектронных средств, транспортного контроля, таможенных складов и перевозчиков, а также выданных или не принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов. Для 28 общих процессов обеспечена техническая готовность для проведения межгосударственного тестирования. За прошлый год Казахстан присоединился к 9 общим процессам. В 2023 году планируется подключить государства-члены ЕАЭС к 95% общих процессов (74 общих процесса).

В пресс-службе премьера напомнили, что 9 декабря 2022 года на саммите глав государств-членов ЕАЭС утверждены Основные направления международного сотрудничества на 2023 год. В качестве приоритетных направлений в 2023 году определено развитие системного диалога с ШОС, АСЕАН, странами БРИКС, взаимодействия с международными организациями (ЮНКТАД, ВОИС, ВТамО, ВТО, МСАТ и т.д.) и третьими странами (Аргентина, Бангладеш, Венгрия, Греция, Индонезия, Камбоджа, Республика Корея, Монголия,ОАЭ и т.д.). На сегодня ЕЭК заключила с международными организациями 46 меморандумов, региональными интеграционными и межгосударственными объединениями – 14, третьими странами – 27.