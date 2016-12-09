Казахстан в Сингапуре открыл новую площадку для привлечений инвестиций и технологий

Экономика
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Талгат Исенов
Фото с сайта МИД РК
В Сингапуре состоялась церемония открытия Казахстанско – Азиатско-Тихоокеанской Торгово-Инвестиционной Палаты (Kazakhstan – Asia-Pacific Trade & Investment Chamber, KAPTIC), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как отметил посол Казахстана в Сингапуре Усен Сулеймен, "посольство возглавило работу по созданию данной некоммерческой организации в качестве одной из мер по расширению и активизации делового сотрудничества в формате Вusiness to Вusiness". 

В практическом плане деятельность KAPTIC будет направлена на привлечение иностранных инвестиций и новых технологий, содействие продвижению товаров и услуг членов Палаты на рынках Казахстана, Евразийского Экономического Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона, выработку и продвижение предложений по улучшению делового климата, снятию имеющихся тарифных и иных ограничений, а также оказание широкого спектра консультационных услуг.

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"Финансирование Палаты основано исключительно на рыночных принципах, без какого-либо участия государства, за счет платежей и взносов участников, а также деятельности Палаты", – указано в сообщении.

Вместе с тем соучредителями и членами Палаты указываются крупные компании Казахстана, Сингапура, Малайзии, Австралии и Вьетнама, включая "Самрук-Казына", "Байтерек", МФЦА, НПП "Атамекен", EDIS (Singapore),  STARIN Investments and Developments (Австралия), ITL (Vietnam). Также вопрос членства в Палате рассматривают компании из ряда стран-членов АСЕАН, КНР, Японии, Индонезии и Южной Кореи.

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