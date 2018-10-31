Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме с Перу, Уругваем и Венесуэлой

В ходе брифинга на тему "текущее состояние и перспективы дальнейшего развития" чрезвычайный и полномочный посол РК в Федеративной Республике Бразилия, Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству Кайрат Саржанов сообщил, что ведутся переговоры с рядом стран Латинской Америки по достижению соглашения безвизового режима, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы сегодня работаем над вопросом по достижению соглашения безвизового режима для наших граждан в Перу, Уругвай и Венесуэлу. Переговоры по освобождению от визовых требований владельцев дипломатических, служебных паспортов также ведутся с Колумбией и Боливией", - сказал Саржанов.
По его словам, в ближайшее время Казахстан постарается разрешить переговоры в положительную сторону.
Стоит отметить, что с 2016 года безвизовый режим для казахстанцев действует в Бразилии, Эквадоре и Аргентине.