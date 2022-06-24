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Казахстан ведет переговоры о партнерстве с Грузией и Таджикистаном по развитию сервисов eGov – глава холдинга «Зерде»

Как рассказал Председатель Правления холдинга «Зерде» Арман Абдрасилов, в ходе прошедшего недавно визита в Грузию состоялись переговоры с грузинской стороной касательно возможностей взаимной интеграции отдельных решений в рамках развития сервисов электронного правительства двух стран. Соответствующий диалог реализуется с целью экспорта казахстанского опыта создания и развития решений в сфере электронного правительства.

Руководитель холдинга «Зерде» подчеркнул, что подходы к развитию сервисов eGov Казахстана и Грузии имеют ряд значимых отличий. Так, Грузия не ставит своей целью перевести в онлайн абсолютно весь спектр государственных услуг. В Казахстане оцифрованы около 700 госуслуг, а в Грузии порядка 100 – остальные можно получить только в оффлайн-формате в локальных Центрах обслуживания населения.

«Грузия оказывает госуслуги по модели One Stop Shop, когда можно за один раз получить все необходимые услуги по принципу одного окна в ЦОНах. Мы в Казахстане ориентируемся скорее на модель Non Stop Shop, предполагающую полную цифровизацию и получение любых услуг в онлайн-формате. Соответствующая стратегия объясняется, в первую очередь, разницей в численности населения. В Казахстане живет 19 миллионов человек, а в Грузии около 4 миллионов, что прямым образом влияет на число запросов. Поэтому в Грузии автоматизируют самые популярные госуслуги, а непопулярные оставляют в ЦОНах. В данной стране просто нет необходимости оцифровывать все. Мы же в Казахстане планируем добиться 100-процентной автоматизации всех госуслуг. Даже таких редких, как получение паспорта моряка», - отметил Арман Абдрасилов.

Стратегически, как подчеркнул эксперт, Казахстан пошел по пути максимального соблюдения мировой практики развития электронного правительства и процессов цифровизации, что как раз предполагает абсолютную автоматизацию госуслуг. Именно поэтому при создании самого национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» была взята признанная международным сообществом эффективной модель Южной Кореи.

В настоящее время холдинг «Зерде», отвечающий за ряд цифровых проектов и непосредственно за развитие самого электронного правительства, фактически не имеет аналогов в Центральной Азии и в СНГ. Даже в России создание аналогичной организации находится на начальном этапе. Отметим, что сама Республика Казахстан занимает 29 позицию в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства, также опережая все страны СНГ. К числу достижений Казахстана в сфере электронного правительства можно отнести коллаборацию с банковским сектором, реализованную в период пандемии. Так, с помощью мобильных приложений банков второго уровня можно заказать те или иные госуслуги в онлайн-формате. Как рассказал Арман Абдрасилов, соответствующий подход на постсоветском пространстве реализован только в РК. Отметим, что Грузия в вышеуказанном рейтинге представлена на 65 месте.

В то же время, Арман Абдрасилов обратил внимание на формат устройства ЦОНов в Грузии. Так, Центры обслуживания населения в стране физически объединены со зданиями государственных органов. Если ЦОНы расположены на первых этажах зданий, то на следующих этажах располагаются непосредственно сами чиновники. Данное решение спикер назвал очень практичным с точки зрения обратной связи. Также в рамках грузинских ЦОНов можно получить необходимые услуги, не выходя из своего автомобиля, что является достаточно удобным решением для граждан.

А.Абдрасилов добавил, что в будущем планируется создать своего рода электронный регион – объединенную Центральноазиатскую региональную платформу электронного правительства. Реализация соответствующего проекта, основанного на  взаимной интеграции технологий электронного правительства, позволит любому человеку воспользоваться электронными госуслугами всех стран-участников. К примеру, люди смогут без необходимости оформления бумажных документов пересекать границы государств или перевозить грузы. Для  этого достаточно будет всего лишь наличия мобильного приложения eGov Mobile и электронного ID. Все страны Центральной Азии и ключевые партнеры из других регионов, как подчеркнул Арман Абдрасилов, заинтересованы в реализации подобной инициативы.

Так, в настоящее время переговоры о партнерских проектах касательно электронного правительства активно ведутся с Таджикистаном.

«Стратегически мы стремимся к международной цифровой интеграции. Во время визита в Грузию мы обсуждали свое видение с коллегами из Кореи, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, а также экспертами Всемирного банка и все они проявили высокий интерес к взаимной интеграции и сотрудничеству. Думаю, что отдельные наши технические решения в eGov мы будем передавать таджикским коллегам, реализовывать или масштабировать наши проекты на территории Таджикистана. Ключевая цель – добиться такого результата, чтобы в будущем интеграция между нашими странами происходила гораздо легче. Для этого Таджикистану удобнее будет адаптировать уже существующий успешный опыт работы Казахстана», - резюмировал Арман Абдрасилов.

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