Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Казахстан ведет переговоры по релокации с 51 иностранной компанией

В субботу, 10 сентября, в Цифровом офисе Правительства Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Инвестиционного штаба, на котором рассмотрены темпы исполнения целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал и привлечению прямых иностранных инвестиций, а также ряд других вопросов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что по итогам 7 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 6,9 трлн тенге. Существенный рост отмечается по таким отраслям, как операции с недвижимостью, горнодобывающая промышленность и добыча нефти, транспорт и складирование, сельское, лесное и рыбное хозяйство, энергетика и обрабатывающая промышленность.

Премьер-министр подчеркнул, что в этом году наблюдается положительная динамика по инвестициям в основной капитал на уровне 4,5%, при этом 12 регионов установленные целевые индикаторы не выполнили. Самые низкие показатели у города Шымкента, Туркестанской и Улытауской областей.

«Крупные компании готовы инвестировать в производство и создавать новые рабочие места. С ними просто нужно работать, заключать инвестиционные контракты, по новым проектам – дать гарантии стабильности налогового законодательства. Руководству областей и госорганов нужно активизировать эту работу», – отметил Алихан Смаилов.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что за первый квартал 2022 года в страну привлечено $6,8 млрд прямых иностранных инвестиций.

В первую десятку стран-инвесторов за этот период вошли Нидерланды, США, Швейцария, Россия, Китай, Южная Корея, Бельгия, Великобритания, Франция и Турция.

Общенациональный пул инвестиционных проектов содержит 797 проектов на 30,2 трлн тенге в таких отраслях, как химическая промышленность, ГМК, энергетика, транспорт и логистика, пищевая промышленность, туризм, информационно-коммуникационные технологии, нефтегазохимия, сельское хозяйство и т.д.

Полная реализация проектов пула позволит создать порядка 130 тыс. рабочих мест. В 2022 году запланирован запуск 272 проектов на 2,98 трлн тенге с созданием 24 тыс. рабочих мест.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по релокации иностранных компаний в Казахстан. Так, с 51 из 310 таргетируемых компаний уже ведутся предметные переговоры по локализации производства в нашей стране. Среди них Youngsan, EMAG, Carlsberg, Fortescue и др. На стадии предварительных переговоров – компании Canon, Kronospan, Alstom, Haier и др.

Премьер-министр отметил, что по итогам I квартала зафиксирована положительная динамика притока прямых иностранных инвестиций на 54%.

«Вместе с тем у нас сейчас открывается окно возможностей, связанное с желанием ряда инвесторов осуществить релокацию своих производств. Министры и акимы должны приложить все усилия по оперативному решению возникающих в этом направлении вопросов», – сказал Алихан Смаилов.

Подводя итоги заседания, Премьер-министр отметил, что госорганам и акиматам нужно принять исчерпывающие меры по запуску всех запланированных инвестиционных проектов.

«Нам сейчас нужно заложить прочную основу на предстоящие годы, чтобы была хорошая динамика по инвестициям. Это очень важно с точки зрения создания рабочих мест и диверсификации нашей экономики. Соответствующая работа должна проводиться в каждом регионе», – заключил Алихан Смаилов.

Напомним, 14 июля 2022 года Президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства РК поручил Правительству создать благоприятные условия для релокации в Казахстан зарубежных компаний, которые приостановили деятельность или полностью ушли с российского рынка.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 сентября
Казахстан и Кыргызстан договорились упростить торговые процедуры
Токаев посмертно наградил погибшего в Абайской области пожарного
Перезагрузки политики охраны материнства и детства ждут в Казахстане
Потушен крупный лесной пожар в Аулиекольском районе
Казахстан ведет переговоры по релокации с 51 иностранной компанией
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 сентября
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в Костанае
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
10 человек пострадали при крупном лесном пожаре в Костанайской области
Площадь пожара в Костанайской области превысила 43 тысячи га
Пожары в Костанайской области: Президент намерен посетить оперативный штаб
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
Уроков математики, физики, химии и биологии станет больше в школах Казахстана
В МЧС сообщили об одном погибшем при пожаре в Костанайской области
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Казахстан и Кыргызстан договорились упростить торговые проц…
Экономика
Поручение Токаева по таможенной границе с Китаем: 45 млрд т…
Президент , Экономика
О роли бизнеса в построении Справедливого Казахстана высказ…
Президент , Поручения , Экономика
Токаев: Вмешательство государства в дела бизнеса будет уход…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]