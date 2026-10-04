Казахстан вернулся в конкур на Азиаде и вошел в двадцатку сильнейших

Олег Соколенко на лошади Cinderella занял 14-е место в личном конкуре

Фото: ФКС РК

Сборная Казахстана по конкуру завершила выступление на Азиатских играх Aichi–Nagoya 2026. Олег Соколенко на лошади Cinderella занял 14-е место в личных соревнованиях, передает Kazpravda.kz.

Для Казахстана нынешняя Азиада стала возвращением в эту дисциплину после 20-летнего перерыва. В последний раз отечественные спортсмены выступали в конкуре на Азиатских играх в 2006 году.

«Азиада дала команде самое ценное для следующего этапа – международный опыт, возможность сопоставить свой уровень с сильнейшими спортсменами Азии и понять, над чем предстоит работать дальше», – прокомментировали участие в Федерации конного спорта РК.

Подготовка сборной к Играм включала учебно-тренировочные сборы и международные старты, работу с лошадьми, ветеринарное сопровождение и организацию перевозок.

Следующим международным стартом для казахстанских спортсменов станет турнир FEI World Cup Eurasian League, который пройдет в Астане с 28 октября по 1 ноября. После завершения Азиады национальная команда приступит к подготовке к следующим соревнованиям.