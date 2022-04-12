Общество
Казахстан входит в новую политическую систему – эксперт
Тимур Джумурбаев, член Совета АНК, председатель РОО «Ассамблея жастары»

Казахстан входит в новую политическую систему, которая должна повысить запас прочнос­ти государства и общественных институтов, привлечь широкие круги населения к процессу выработки государственных решений. В Послании Президент говорит о децентрализации власти, усилении местного самоуправления, расширении полномочий маслихатов и повышении их ответственности.

Принципиально важным считаю при реализации реформ соз­дание рабочих инструментов меритократии и продвижения молодых кадров. Сегодня уже стал заметным рост активности молодежи в общественно-политических процессах. Безусловно, этому способствуют создание соответствующей нормативной базы и системная поддержка молодежных инициатив.

Касым-Жомарт Токаев анонсировал изменения выборного законодательства. Изменится система выборности депутатов местных маслихатов, теперь на городском и районном уровнях представительные органы власти будут формироваться по мажоритарному принципу. На областном уровне так будет формироваться 50% депутатского корпуса.

Думаю, эта инициатива крайне важна для казахстанской молодежи, которая уже сегодня готова принимать участие в соответствующих процессах. У представителей молодого поколения есть свои предложения и видение решения актуальных вопросов. В регионах мы видим, что молодые люди активно включаются в работу органов местного самоуправления. Показателем может быть активное участие молодежи в выборах сельских акимов, увеличение доли молодых казахстанцев в партийных списках в местных представительных органах.

Для еще большей вовлеченнос­ти молодежи в развитие местного самоуправления и в политические процессы необходимо повышать политическую и правовую грамотность молодых казах­станцев. В этом вопросе большая роль отведена партиям и неправительственным организациям.

Кроме того, действующие депутаты на местах должны передавать молодым свои знания и опыт. Было бы правильным развитие института наставничества в маслихатах. Для молодежи не должны создаваться бюрократические заслоны и другие преграды. Знания и компетенции призваны стать основными индикаторами при продвижении кадров любого уровня.

Именно среди молодежи сегодня воспитываются будущие управленцы, готовые принимать на себя ответственность.

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