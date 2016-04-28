Казахстан внес в бюджет новой Исламской организации продбезопасности $749 тысяч

Экономика
917
Жания Уранкаева
Фото ©Марат Кураков/Kazpravda.kz
Для создания Исламской организации по продовольственной безопасности Правительством Казахстана выделены $749 тыс. Об этом в ходе брифинга на 7-й сессии Министерской конференции ОИС по продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства и учредительной сессии Генеральной ассамблеи ИОПБ заявил генеральный директор Секретариата ИОПБ Ержан Жалмуканов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Только что мы стали свидетелями исторического момента – создания Исламской организации по продовольственной безопасности. Официальный бюджет организации от Казахстана $749 тысяч – это гранд Правительства РК. Эти деньги пойдут на создание команды, содержание офиса и необходимой инфраструктуры для начала работы", – сообщил Жалмуканов. 

Отметим, что указанный бюджет рассчитан на трехлетний период. Бюджет на следующие годы будет уточняться позже. 

"Потенциал членствования Казахстана в данной организации огромен: вопросы экспорта зерна, пшеницы, мясо-молочной продукции. Все то, что производит Казахстан, и где он имеет конкурентный потенциал. Также будем продвигать региональное сотрудничество, интеграцию и торговлю между всеми 57 членами ОИС", – подчеркнул генеральный директор Секретариата ИОПБ. 

Добавим, что все участники новой организации – 31 страна ОИС, подписавшая устав ИОПБ, будут вносить обязательный членский взнос, который будет рассчитан в зависимости от ВВП каждой страны. 

"Мы также призываем делать добровольные пожертвования. В рамках самой организации будут создаваться фонды по развитию сельского хозяйства, что даст огромные возможности для казахстанских производителей", – резюмировал Ержан Жалмуканов. 

Напомним, сегодня стало известно о создании Исламской организации по продовольственной безопасности. Председателем Генассамблеи ИОПБ избран Казахстан, заместителями председателя – Кот-д’Ивуар и Палестина.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]