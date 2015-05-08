Казахстан внес весомый вклад в Великую Победу – Нурсултан Назарбаев

Политика
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Айнагуль Бекеева
Фото © Сергей Бондаренко, Болатбек Отарбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во встрече также приняли участие президенты: Беларуси – Александр Лукашенко, Кыргызстана – Алмазбек Атамбаев, России – Владимир Путин, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Ислам Каримов, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В ходе Саммита стороны обсудили предстоящее празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув решающий вклад Советского Союза в спасение Европы и всего мира от фашизма.

Кроме того, была рассмотрена возможность проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ в октябре текущего года в Астане.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев отметил, что нынешняя встреча является данью уважения ветеранам и труженикам тыла.

"В трагические годы войны наши народы единым целым встали перед нацистской угрозой. Именно на наши страны легло основное бремя войны. Наши отцы и деды победили. Если бы они этого не сделали, то неизвестно, в каком направлении развивались бы политика и экономика, и где бы находились сейчас наши народы. Как и все страны, главы которых находятся здесь, Казахстан внес весомый вклад в Великую Победу. Фактически, 20% населения страны того периода, полтора миллиона человек, ушло на поля сражения, из которых вернулась только половина. Более 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Как и другие страны, Казахстан стал надежным тылом для Вооруженных Сил. Эта победа знаменательна для всех: и для ветеранов, и для молодежи", – сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время наблюдаются попытки отдельных политиков и государств провести ревизию итогов войны путем искажения исторических фактов.

"Для нас такой подход является не приемлемым. Мы должны совместно сохранять истину о нашей Победе, передать память о ней последующим поколениям, чтобы не допустить подобной катастрофы в будущем. Сегодня мы видим, что не все извлекли уроки, повторяются ошибки прошлого. Мы переживаем сложный период, разрастаются зоны очагов нестабильности, появляются новые конфликты. Акцент делается на силовом, а не дипломатическом решении проблем, что чревато большими опасностями", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана обратил внимание, что серьезным вызовом современности стал международный терроризм, масштабы которого приобрели глобальный характер.

"Под угрозой находится внутриполитическая стабильность и мирное развитие многих государств. Противостоять этому злу можно только нашими совместными усилиями. В настоящее время в рамках СНГ создана комплексная организационная система противодействия терроризму. В этой связи возникает необходимость в повышении эффективности созданных нами инструментов Содружества", – сказал Глава государства.

В заключение Нурсултан Назарбаев поздравил всех с наступающим праздником.

"Для меня, как и для всех казахстанцев, победа в Великой Отечественной войне остается символом мужества и единения наших народов. Героизм и отвага, самопожертвование и любовь к Родине, проявленные в те годы, являются фундаментальными основами военно-патриотического воспитания", – сказал Президент Казахстана.

В свою очередь, Владимир Путин от имени глав государств поздравил Нурсултана Назарбаева с победой на состоявшихся выборах. Президент России также отметил, что Казахстан в этом году председательствует в СНГ.

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