Казахстан ворвался в топ-3 в медальном зачете Универсиады после очередного "золота"

Спорт
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Казахстан выиграл третье «золото» на Зимней Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: sports.kz

На Универсиаде у биатлонистов прошел спринт на 10 километров.

Казахстан представляли Александр Мухин, Кирилл Бауэр, Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков.

«Золото» выиграл Бекентай Турлубеков – он не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и показал время 27:51.5.

Серебряным призером стал американец Бьорн Уэстервелт, уступивший Турлубекову 8.3 секунды.

Обладателем бронзовой медали стал еще один казахстанец Александр Мухин: он уступил лидеру 22.2 секунды и дважды промахнулся на втором огневом рубеже (0+2).

Биатлон. Мужчины

Спринт. 10 км

1. Бекентай Турлубеков (Казахстан) – 27:51.5 (0+0)

2. Бьорн Уэстервелт (США) – +8.3 (1+1)

3. Александр Мухин (Казахстан) – +22.2 (0+2). 

Теперь у Казахстана 3 золотые медали и 1 бронзовая, и он поднялся на 3-е место в медальном зачете.

Лидирует с большим отрывом Япония – у нее 14 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали. На втором месте – Финляндия: 3 «золота», по одному «серебру» и «бронзе».

Напомним, ранее чемпионами Универсиады-2023 в составе сборной Казахстана стали биатлонист Вадим Куралес и «летающий лыжник» Данил Васильев

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