Казахстан вошел в число 40 самых конкурентоспособных стран мира – Президент

Президент в ходе мероприятия назвал ключевые результаты развития Казахстана за последние годы.

«Наши граждане не только стали непосредственными свидетелями реформ, они уже ощущают их результаты. За последние 7 лет валовой внутренний продукт вырос на 29% и достиг 306 миллиардов долларов. Объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 138 миллиардов долларов. За этот период в нашу страну было привлечено более 162 миллиардов долларов инвестиций. Доля малого и среднего бизнеса в экономике превысила 40%. Ежегодно в Казахстане возводится более 20 миллионов квадратных метров жилья. Начиная с 2019 года было построено 1342 школы более чем на 1 миллион учащихся. Средняя продолжительность жизни граждан достигла 76 лет. Кроме того, было открыто более 1200 объектов здравоохранения. Было построено и отремонтировано более 35 тысяч километров автомобильных дорог. Все это – рекордные показатели в истории нашей страны. Благодаря активной работе Казахстан вошел в число 40 самых конкурентоспособных стран мира», – пояснил он.