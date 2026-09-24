Казахстан вошел в число 40 самых конкурентоспособных стран мира – Президент

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев выступил на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент в ходе мероприятия назвал ключевые результаты развития Казахстана за последние годы.

«Наши граждане не только стали непосредственными свидетелями реформ, они уже ощущают их результаты. За последние 7 лет валовой внутренний продукт вырос на 29% и достиг 306 миллиардов долларов. Объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 138 миллиардов долларов. За этот период в нашу страну было привлечено более 162 миллиардов долларов инвестиций. Доля малого и среднего бизнеса в экономике превысила 40%. Ежегодно в Казахстане возводится более 20 миллионов квадратных метров жилья. Начиная с 2019 года было построено 1342 школы более чем на 1 миллион учащихся. Средняя продолжительность жизни граждан достигла 76 лет. Кроме того, было открыто более 1200 объектов здравоохранения. Было построено и отремонтировано более 35 тысяч километров автомобильных дорог. Все это – рекордные показатели в истории нашей страны. Благодаря активной работе Казахстан вошел в число 40 самых конкурентоспособных стран мира»,  пояснил он.

Также Глава государства заявил, что будет продолжена работа по повышению благосостояния граждан.

«Нам необходимо углублять международное сотрудничество и увеличивать объем поступающих в страну инвестиций. Как известно, я как Глава государства часто принимаю участие в международных форумах, встречаюсь с лидерами многих стран и инвесторами. В Астане я также провожу мероприятия высокого уровня, веду переговоры с главами государств и руководителями международных организаций. Стоящая передо мной цель предельно ясна – позиционировать на мировой арене Казахстан как Среднюю державу, популяризировать нашу историю и культуру на международном уровне, отстаивать государственные интересы и продвигать возможности Казахстана. Других помыслов у меня нет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все это – общая цель всего нашего народа»», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #Акорда #ссесия #Қазақстан Халық Кеңесі

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