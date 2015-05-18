Казахстан вошел в список 10 недорогих стран для путешествий

Общество
917
©kazpravda.kz
В рейтинг стран, где можно недорого отдохнуть, вошел Казахстан, передает Kazpravda.kz. Список составил известный интернет-журнал AdME.ru.

Авторы сообщают, что изучили путеводители, отчеты блогеров, сайты с ценами на перелет, жилье, продукты и выбрали 10 недорогих и интересных стран для поездок в предстоящий сезон отпусков.

Так, примерные цены в Казахстане составляют: поесть в недорогом кафе можно за $12, средний чек в ресторане на двоих – $45, цены на двухместный номер в небольшой гостинице Астаны стартуют с $35.

Основными достопримечательностями в нашей стране, подлежащими к обязательному посещению, по мнению составителей рейтинга, являются: Байтерек, Хан Шатыр, Дворец Мира и Согласия, Музей Первого Президента Республики Казахстан, мечеть "Нур Астана", Государственный Национальный природный парк "Алтын-Эмель", горный район Медео.

В этот же список попали такие страны, как: Армения, Азербайджан, Сербия, Тунис, Узбекистан, Грузия, Индия, Польша и Египет.

Популярное

Все
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Для пострадавших в авиакатастрофе организуют спецрейс в Азербайджан
В Казахстан вылетели представители производителя Embraer и CENIPA из Бразилии
В преддверии Нового года индустрия красоты снова подняла цены
Место крушения самолёта в Актау взяли под усиленную охрану
Более 2 млрд тенге заработала астанчанка на сводничестве
Трамп обещал Канаде вдвое уменьшить налоги при присоединении к США
Конференция на тему аутоиммунных заболеваний нервной системы прошла в Алматы
Спикер Сената выразил соболезнование близким погибших в авиакатастрофе над Актау
«Детектору лжи» и психологической экспертизе подвергнут кандидатов на руководство в органах
Камеры видеонаблюдения намеренно повредили в колонии Костанайской области
Акимат незаконно лишил выпускника детдома участка земли
Найден черный ящик потерпевшего крушение самолета вблизи Актау
В Греции электромобили встали на дороге из-за холода
«Никаких неврологических дефицитов нет»: врач рассказал о самочувствии учителя из Семея
Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»
Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий
Пострадавшие при крушении самолета близ Актау россияне отправились на родину
В ожидании чуда: новогоднюю сказку показали в старейшем театре Астаны
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
«Языковой караван» сплачивает
В Атырау выявили частную школу без лицензии
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам на усыновление детей
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Президент принял главу совета директоров Euronews Педро Варгаса Давида
«Казахмыс» объявил о завершении переговоров с бастовавшими работниками
Новые скрепы духовной столицы
Минздрав призывает обсудить нововведения в системе ОСМС
Казахстан начал строить школу в пострадавшем от землетрясения Газиантепе
Учредители детсада осуждены за содержание «мертвых душ»
Объединить усилия власти, бизнеса и общества
Условия под стать названию
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии

Читайте также

95 таксистов-«нелегалов» в Астане выдворены за пределы стра…
Консультант торгового дома похитил деньги со счета покупате…
Более 7 млрд тенге взыскали с алиментщиков в 2024 году
Новый терминал открывается в аэропорту Шымкента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]