Казахстан вошел в список 10 недорогих стран для путешествий

В рейтинг стран, где можно недорого отдохнуть, вошел Казахстан, передает Kazpravda.kz. Список составил известный интернет-журнал AdME.ru
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Авторы сообщают, что изучили путеводители, отчеты блогеров, сайты с ценами на перелет, жилье, продукты и выбрали 10 недорогих и интересных стран для поездок в предстоящий сезон отпусков.
Так, примерные цены в Казахстане составляют: поесть в недорогом кафе можно за $12, средний чек в ресторане на двоих – $45, цены на двухместный номер в небольшой гостинице Астаны стартуют с $35.
Основными достопримечательностями в нашей стране, подлежащими к обязательному посещению, по мнению составителей рейтинга, являются: Байтерек, Хан Шатыр, Дворец Мира и Согласия, Музей Первого Президента Республики Казахстан, мечеть "Нур Астана", Государственный Национальный природный парк "Алтын-Эмель", горный район Медео.
В этот же список попали такие страны, как: Армения, Азербайджан, Сербия, Тунис, Узбекистан, Грузия, Индия, Польша и Египет.