Казахстан вошел в топ-10 рейтинга ФИФА по трансферам

Спорт
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Трансферы из России в Казахстан оказались на седьмом месте в списке.

Фото: Kazpravda.kz

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте представила отчет по трансферам за 2022 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Так, самыми популярными трансферными потоками стали переходы футболистов из Бразилии в Португалию. На втором месте - трансферы в обратном направлении. На третьем - переходы игроков из Франции в Бельгию.

А вот трансферы из России в Казахстан оказались на седьмом месте в этом списке. В прошлом году они были зарегистрированы в 62 случаях.

Топ-10 самых популярных трансферных потоков в 2022 году:

1. Бразилия → Португалия (338 трансферов);

2. Португалия → Бразилия (166);

3. Франция → Бельгия (77);

4. Бельгия → Франция (66);

5. Испания → Португалия (66);

6. Хорватия → Словения (63);

7. Россия → Казахстан (62);

8. Аргентина → Чили (61);

9. Уругвай → Аргентина (59);

10. Германия → Австрия (59).

#FIFA #рейтинг #футбол

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