Казахстан вошел в топ-10 рейтинга ФИФА по трансферам

Трансферы из России в Казахстан оказались на седьмом месте в списке.
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте представила отчет по трансферам за 2022 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Так, самыми популярными трансферными потоками стали переходы футболистов из Бразилии в Португалию. На втором месте - трансферы в обратном направлении. На третьем - переходы игроков из Франции в Бельгию.
А вот трансферы из России в Казахстан оказались на седьмом месте в этом списке. В прошлом году они были зарегистрированы в 62 случаях.
Топ-10 самых популярных трансферных потоков в 2022 году:
1. Бразилия → Португалия (338 трансферов);
2. Португалия → Бразилия (166);
3. Франция → Бельгия (77);
4. Бельгия → Франция (66);
5. Испания → Португалия (66);
6. Хорватия → Словения (63);
7. Россия → Казахстан (62);
8. Аргентина → Чили (61);
9. Уругвай → Аргентина (59);
10. Германия → Австрия (59).