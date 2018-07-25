Накануне столичная "Астана" на домашнем поле одержала победу над датским "Мидтьюлландом" в матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов – 2:1. Этот результат позволил Казахстану подняться с 26-го на 25-е место в рейтинге стран УЕФА, сообщает Sports.kz.
Коэффициент нашей страны за пять последних сезонов составляет 16,875. Ближайшим преследователем является Шотландия (16,750), 24-е место занимает Израиль (17,000).
Напомним, что в Лиге Европы продолжают выступление еще две отечественные команды: "Тобол" и "Кайрат".
Тройку лидеров составляют Испания (86,283), Англия (65,105) и Италия (64,368).