Казахстан вошел в топ-4 на FIRST Global Challenge 2026

Айман Аманжолова
корреспондент

Сборная Казахстана по спортивной робототехнике продолжает борьбу за чемпионский титул на международных соревнованиях FIRST Global Challenge 2026, которые проходят в Инчхоне (Республика Корея), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития 

Фото: gov.kz

На сегодняшний день казахстанская команда занимает 4-е место среди 185 стран. До завершения чемпионата остаётся один день, поэтому борьба за итоговые позиции продолжается и у наших робототехников есть возможность побороться за победу.

Пятеро учеников школы-лицея № 92 имени Ганди и Гимназии №159 имени Алтырсарина из Алматы представляют Казахстан на одном из крупнейших международных соревнований по робототехнике, объединяющем молодых инженеров со всего мира.

Чемпионат проходит с 7 по 10 октября. Тема сезона 2026 года посвящена лесным пожарам, одной из наиболее острых экологических проблем современности. Участники проектируют, собирают и программируют роботов, выполняющих задачи, связанные с предотвращением и тушением лесных пожаров. Помимо технических навыков, командам необходимо демонстрировать стратегическое мышление, слаженную работу и способность сотрудничать с представителями других стран, так как правила игры построены на командной работе и формате взаимозависимости.

В состав сборной Казахстана вошли ученики 9–10-х классов: Хусейн Мақсұт, Нұртас Серік, Аспандияр Бердали, Арнур Абдулла и Ерасыл Ендібай. Тренеры национальной команды — Асылбек Мурзахметов, Нурдаулет Досмагамбет, Нурсултан Ергеш и Дарманбек Наурызбаев.

Казахстанская сборная - действующий четырехкратный чемпион FIRST Global Challenge. В предыдущие годы наши юные инженеры неоднократно доказывали, что способны конкурировать с сильнейшими командами мира.

Особое значение для страны имеет и возможность принимать международные технологические соревнования. Проведение FIRST Global Challenge в Казахстане позволило бы объединить молодых инженеров со всего мира на отечественной площадке, укрепить международное сотрудничество и привлечь дополнительное внимание к развитию робототехники и искусственного интеллекта.

«Мы впечатлены результатами нашей сборной и тем, как юные казахстанцы представляют страну на международной арене. За этими достижениями стоят талант, упорство, инженерное мышление и большая работа самих ребят и их наставников. Для Казахстана также важно сделать следующий шаг, а именно принять FIRST Global Challenge у себя в стране в следующем году. Это стало бы большим событием для нашего технологического сообщества, молодых инженеров и всех, кто развивает робототехнику и искусственный интеллект», - отметили в Министерстве.

Сборная была сформирована по итогам национального отбора, организованного ОФ «USTEM Foundation» и РНПЦ «Дарын» при поддержке Министерства ИИ и цифрового развития РК, Министерства просвещения РК, международного инновационного кластера Astana Hub и бренда OMODA & JAECOO в составе Astana Motors.

До финала остается один день. Казахстанская команда продолжает борьбу за высокие позиции.  

 

#Казахстан #робототехника #ЮжнаяКорея

Популярное

Все
Бозок объединяет тюркский мир
Нейросети на страже порядка
Тренды зернового рынка
На сцене – молодость
Кулинарная философия
Спасатель стал рекордсменом Книги рекордов Казахстана
К новому и необычному
Это нежное и притягательное слово «айналайын»
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение транспортного коридора «Север – Юг»
Мечтай и твори
Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат
В Алматы открылась выставка произведений Третьяковской галереи
Улыбнись и попробуй заговорить
Баянаул за пределами пляжа
Софья Самоделкина стала третьей на Мемориале Дениса Тена
Сезон фотоохоты длится круглый год
Медальная арифметика с золотым дефицитом
Нас этому не учили
Пять жемчужин Аулиеатинской земли
Аутизм – не приговор, а особенность развития
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Серебряное трио Казахстана
Электронные доказательства: баланс и эффективность
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
День учителя отмечают в Казахстане
Глобальные вызовы и поиск решений
Приступили к приемке свеклы
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Дефицит пастбищ снижается
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Состоялось бюро Курултая
Свыше семи тысяч тонн продукции представили на ярмарках «Дала дәмі»
Вице-Президент Ерлан Карин встретился с делегацией Ватикана
В Астане открылся Art Qurultay
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Глава государства выступил с инициативой наладить обмен луч…
Самолет с деньгами рухнул на дорогу в Эквадоре
Королева Таиланда подняла в воздух истребитель Gripen
Казахстанских военных начали обучать созданию программ с по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]