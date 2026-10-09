Казахстан вошел в топ-4 на FIRST Global Challenge 2026

Сборная Казахстана по спортивной робототехнике продолжает борьбу за чемпионский титул на международных соревнованиях FIRST Global Challenge 2026, которые проходят в Инчхоне (Республика Корея), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

Фото: gov.kz

На сегодняшний день казахстанская команда занимает 4-е место среди 185 стран. До завершения чемпионата остаётся один день, поэтому борьба за итоговые позиции продолжается и у наших робототехников есть возможность побороться за победу.

Пятеро учеников школы-лицея № 92 имени Ганди и Гимназии №159 имени Алтырсарина из Алматы представляют Казахстан на одном из крупнейших международных соревнований по робототехнике, объединяющем молодых инженеров со всего мира.

Чемпионат проходит с 7 по 10 октября. Тема сезона 2026 года посвящена лесным пожарам, одной из наиболее острых экологических проблем современности. Участники проектируют, собирают и программируют роботов, выполняющих задачи, связанные с предотвращением и тушением лесных пожаров. Помимо технических навыков, командам необходимо демонстрировать стратегическое мышление, слаженную работу и способность сотрудничать с представителями других стран, так как правила игры построены на командной работе и формате взаимозависимости.

В состав сборной Казахстана вошли ученики 9–10-х классов: Хусейн Мақсұт, Нұртас Серік, Аспандияр Бердали, Арнур Абдулла и Ерасыл Ендібай. Тренеры национальной команды — Асылбек Мурзахметов, Нурдаулет Досмагамбет, Нурсултан Ергеш и Дарманбек Наурызбаев.

Казахстанская сборная - действующий четырехкратный чемпион FIRST Global Challenge. В предыдущие годы наши юные инженеры неоднократно доказывали, что способны конкурировать с сильнейшими командами мира.

Особое значение для страны имеет и возможность принимать международные технологические соревнования. Проведение FIRST Global Challenge в Казахстане позволило бы объединить молодых инженеров со всего мира на отечественной площадке, укрепить международное сотрудничество и привлечь дополнительное внимание к развитию робототехники и искусственного интеллекта.

«Мы впечатлены результатами нашей сборной и тем, как юные казахстанцы представляют страну на международной арене. За этими достижениями стоят талант, упорство, инженерное мышление и большая работа самих ребят и их наставников. Для Казахстана также важно сделать следующий шаг, а именно принять FIRST Global Challenge у себя в стране в следующем году. Это стало бы большим событием для нашего технологического сообщества, молодых инженеров и всех, кто развивает робототехнику и искусственный интеллект», - отметили в Министерстве.

Сборная была сформирована по итогам национального отбора, организованного ОФ «USTEM Foundation» и РНПЦ «Дарын» при поддержке Министерства ИИ и цифрового развития РК, Министерства просвещения РК, международного инновационного кластера Astana Hub и бренда OMODA & JAECOO в составе Astana Motors.

До финала остается один день. Казахстанская команда продолжает борьбу за высокие позиции.