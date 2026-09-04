Казахстан вошел в топ-50 по уровню миролюбия

Уровень миролюбия в мире продолжает снижаться. Согласно Глобальному индексу мира (GPI) — 2026, за последний год среднемировой показатель ухудшился на 0,7%. Негативная динамика наблюдается уже 12-й год подряд, а за последние 18 лет ухудшение фиксировалось 15 раз, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За год показатели ухудшились в 99 и улучшились в 62 из 163 стран и территорий. Сразу 119 стран сейчас менее мирные, чем в 2008 году.

Одним из главных факторов ухудшения остаётся рост количества вооружённых конфликтов. По последним доступным данным, в 2024 году число активных государственных вооружённых конфликтов достигло 61, и это максимальный уровень со времён Второй мировой войны. Одновременно растут и экономические последствия насилия: в 2025 году Institute for Economics & Peace оценил их в 21,8 трлн долл. США, что соответствует 10,5% мирового ВВП.

GPI ежегодно составляется международным аналитическим центром Institute for Economics & Peace (IEP). Индекс выпускается с 2007 года, а в 2026-м вышло его 20-е издание. Исследование охватывает 163 страны и территории, где проживает 99,7% мирового населения. Для оценки используются 23 количественных и качественных показателя, объединённых в три блока: безопасность общества, текущие внутренние и международные конфликты, милитаризация.

При расчёте GPI учитывается как внутренняя, так и внешняя ситуация. На внутренние показатели приходится 60% итоговой оценки, на внешние — 40%. В число учитываемых факторов входят уровень убийств и насильственной преступности, политическая нестабильность, терроризм, внутренние и внешние конфликты, отношения с соседними государствами, военные расходы, численность вооружённых сил, импорт и экспорт оружия и другие показатели.

Итоговое значение GPI измеряется по шкале от 1 до 5 баллов. Чем ниже индекс, тем выше уровень миролюбия страны, поэтому снижение GPI означает улучшение ситуации, а рост — ухудшение. В рейтинге IEP также используются пять уровней миролюбия: очень высокий, высокий, средний, низкий и очень низкий.

Самой мирной страной мира в 2026 году осталась Исландия с показателем в 1,161 балла. Она удерживает первое место уже 19 лет подряд. На втором месте расположилась Новая Зеландия (1,343 балла), на третьем — Швейцария (1,363 балла). Далее следуют Словения (1,369 балла) и Ирландия (1,371 балла). В первую десятку также вошли Австрия, Португалия, Сингапур, Финляндия и Япония. Семь из десяти самых мирных стран находятся в Европе.

В нижней части рейтинга преимущественно расположились государства, где продолжаются крупные вооружённые конфликты. Последнее, 163-е место заняла Россия с показателем в 3,367 балла. Выше оказались Судан (3,195 балла), ДР Конго (3,189 балла), Украина (3,184 балла) и Израиль (3,124 балла). В десятку наименее мирных стран также вошли Южный Судан, Афганистан, Йемен, Сирия и Мали.

Фото: Energyprom

Страны Центральной Азии на этом фоне оказались на сравнительно высоких позициях. Лучший результат в регионе показал Узбекистан: 1,726 балла и 37-е место в мире. Казахстан занял 44-е место с показателем в 1,771 балла. Таджикистан расположился на 47-м месте (1,799 балла), Кыргызстан — на 61-м (1,853 балла), Туркменистан — на 66-м (1,903 балла). Все пять государств региона IEP относит к группе с высоким уровнем миролюбия. При этом три страны ЦА вошли в топ-50 мирового рейтинга, и все пять расположились в его верхней половине.

За последний год показатели улучшились только у Узбекистана и Казахстана. Годом ранее их GPI составлял 1,781 и 1,791 балла соответственно. В Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане ситуация, напротив, ухудшилась: в 2025 году индекс составлял 1,749, 1,812 и 1,859 балла соответственно.

В мировом рейтинге Казахстан оказался между Уругваем и Румынией. Страна также расположилась выше Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Армении, Греции и Южной Кореи. От Узбекистана, занимающего первое место в ЦА, Казахстан отделяют семь позиций и 0,045 балла.

Такая динамика соответствует более широкой региональной картине. Восточная Европа и Центральная Азия стали единственным из восьми регионов GPI, где средний уровень миролюбия улучшился. В остальных семи регионах показатели ухудшились, и заметнее всего — в Южной Азии.

За десять лет показатели улучшились во всех странах ЦА. В 2016 году GPI в Узбекистане составлял 1,911 балла, в Таджикистане — 1,971 балла, в Кыргызстане — 1,984 балла, в Казахстане — 1,883 балла, в Туркменистане — 1,979 балла. Наиболее заметное улучшение за этот период произошло в Узбекистане и Таджикистане.

Улучшение при этом не было равномерным. В 2023-м GPI заметно вырос в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане: до 1,964, 1,959 и 2,033 балла соответственно. В 2024 и 2025 годах показатели во всех трёх государствах вновь снизились.

Для Казахстана нынешнее значение GPI стало лучшим с 2008 года. При этом страна второй год подряд обновляет собственный лучший результат: в 2024-м индекс составлял 1,867 балла, в 2025-м — 1,791 балла.

Результаты GPI показывают, что Центральная Азия пока идёт вразрез с глобальной тенденцией. Несмотря на рост конфликтности в мире, государства региона сохраняют сравнительно высокие позиции в рейтинге по миролюбию, а на более длительном отрезке показатели улучшились во всех пяти странах. При этом заметные колебания GPI от года к году показывают, что эта динамика остаётся неравномерной.