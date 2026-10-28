Казахстан вошел в топ-50 стран по общественной безопасности

Общество
Айман Аманжолова
корреспондент

Казахстан занял 41-е место среди 143 стран и территорий по уровню общественного порядка и безопасности. Такие данные опубликованы в международном исследовании World Justice Project (WJP) за 2026 год, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние четыре года Казахстан последовательно укреплял позиции по этому показателю. В 2023 году страна находилась на 44-м месте, в 2024-м поднялась на 43-е, в 2025-м заняла 42-е, а в нынешнем году достигла 41-й строчки.

Что оценивали эксперты

Показатель общественного порядка и безопасности учитывает защищенность населения от преступности, угрозы терроризма, вооруженных конфликтов и политического насилия. Отдельное внимание уделяется распространенности насилия при разрешении личных конфликтов.

По этому направлению Казахстан опережает ряд государств Европы и Азии, включая Францию, Италию, Португалию, Грузию, Турцию и Россию.

Как Казахстан выглядит в общем рейтинге

Общественная безопасность входит в состав Индекса верховенства права World Justice Project, который охватывает восемь направлений.

Помимо безопасности, исследование оценивает соблюдение основных прав граждан, противодействие коррупции, открытость государственных органов, работу судебной системы и соблюдение законодательства.

В общем рейтинге Казахстан занял 67-е место среди 143 стран и территорий.

Исследование основано на опросах населения и профильных специалистов. Оценки формируются по 44 показателям.

Лидером общего Индекса верховенства права в 2026 году стала Дания. Следом расположились Норвегия, Финляндия, Швеция и Люксембург.

 

#Казахстан #безопасность #рейтинг

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