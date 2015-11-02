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Казахстан вошел в топ -50 стран по производительности труда в экономике и в топ-20 по ее приросту, при этом на 14% сократил разрыв в производительности труда в обрабатывающей промышленности от ведущих стран ОЭСР, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию РК.
Как отмечают в ведомстве, реализация программ первой пятилетки индустриализации (ГПИИР) дала толчок для начала структурной перестройки национальной экономики и стала одним из ключевых драйверов роста многих показателей. Из 223 индикаторов 72% выполнены или перевыполнены, еще по 19% достигнуты значительные улучшения по сравнению с базовым 2008 годом.
По информации пресс-службы, ключевыми пунктами исполнения в реализации программы индустриально-инновационного развития стали: создание соответствующего правового поля, строительство базовой и индустриальной инфраструктур, внедрение новых инструментов стимулирования производителей, массовый запуск новых индустриальных проектов, появление основы для дальнейшего качественного развития промышленности с ориентированием на повышение производительности труда.
Так, благодаря мерам господдержки бизнеса реальный прирост ВВП составил 35,6% (при плане 38,4%), опережающими темпами начала расти обрабатывающая промышленность (ИФО производства в обрабатывающем секторе составил 22,8%, а в горнодобывающем секторе – 20,4%).
"Госпрограмма будет по-прежнему ориентирована на стимулирование обрабатывающего сектора. При этом основные усилия направляются на общесистемные меры поддержки, предполагается постепенный полный отказ от мер, имеющих искажающее воздействие на конкуренцию с переходом на стимулирование производительности труда, снижение издержек и развитие человеческого капитала", – говорится в сообщении.