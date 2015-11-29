Казахстан вошел в тройку лидеров ЧМ-2015 по тяжелой атлетике

Спорт
964
Фото с сайта confederation.kz
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике заняла третье общекомандное место в медальном зачете чемпионата мира, который проходил в американском Хьюстоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Наши спортсмены завоевали пять медалей разного достоинства: две золотые, две серебряные и одну бронзовую.

На втором месте – команда России (три золотых, три серебряных и три бронзовых), а на первом – Китая (шесть золотых и три серебряных).

Отмечается, что Россия обошла Казахстан в последний день благодаря двум золотым медалям – Алексея Ловчева и Татьяны Кашириной.

Напомним, золотые медали завоевали Александр Зайчиков, ставший новым чемпионом мира в весе до 105 кг, и Ниджат Рахимов, который стал чемпионом мира в весе до 77 кг. Алмас Утешов выиграл "серебро" в весе до 94 кг, а Жасулан Кыдырбаев, также выступавший в этом весе, стал бронзовым призером. Единственную медаль у женщин завоевала Жазира Жапаркул, ставшая серебряной призеркой в весе до 69 кг.

Таким образом сборная Казахстана по тяжелой атлетике впервые завоевала полный комплект лицензий на Олимпийские игры – шесть мужских и четыре женские.

Популярное

Все
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
Токаев поздравил нового президента МОК
Час земли: почти 50 объектов отключили подсветку в Астане
Нариман Курбанов победил на Кубке мира по спортивной гимнастике
ЧМ-2026 по футболу: Казахстан начинает отборочный цикл с поражения
Единый день пожарной безопасности прошел в детских садах страны
Казахстанцев просят воздержаться от участия в митингах в Стамбуле
Эрдоган предложил сделать Новруз официальным праздником в Турции
Интенсивный процесс снеготаяния начался в Восточном Казахстане
«Таза Қазақстан»: в Наурыз столичные спортсмены провели уборку
День очищения: более 600 деятелей культуры вышли на уборку в Астане
«Барыс» завершил худший сезон в КХЛ
Врачи решили выписать папу Франциска из больницы
Таза Қазақстан: жители Тараза очистили парк от мусора
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Члены партии «AMANAT» приняли активное участие в «Тазару күні» в рамках акции «Таза Қазақстан»
Тазару күні: столичные волонтеры помогают пенсионерам
В Казахстане отмечают День национальной одежды
Точкой роста должен стать туризм
Новые виды производств появятся в Костанае
Актюбинская область готовится к «большой воде»
Шесть лет прогресса: опубликованы результаты социально-экономического развития Казахстана
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
Застрявшие на МКС астронавты смогут вернуться домой
О результатах отработки налогоплательщиков, применяющих схемы оптимизации, сообщил Минфин
Глава МЧС лично руководил тушением пожара в Алматинской области
ЧМ по боксу среди женщин: пятеро казахстанок поборются за «золото»
Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов
Колонну из тысячи машин провели полицейские через заснеженные трассы области Абай
В столице ликвидирован мошеннический call-центр, суливший крупные выигрыши
Автодорогу республиканского значения затопило в Костанайской области
Повысить туристический потенциал озера Алаколь поручил аким области Абай
День культуры и национальных традиций отмечают в Казахстане
Трамп начал военные действия против хуситов в Йемене
Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и вылетел в ОАЭ
Торнадо в США: погибли по меньшей мере 33 человека
Уровень Мирового океана стремительно растет
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее

Читайте также

Нариман Курбанов победил на Кубке мира по спортивной гимнас…
Анастасия Городко стала третьей на ЧМ по фристайл-могулу
Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента Ир…
Кирсти Ковентри возглавила Международный Олимпийский комитет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]