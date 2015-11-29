Казахстан вошел в тройку лидеров ЧМ-2015 по тяжелой атлетике

Фото с сайта confederation.kz
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике заняла третье общекомандное место в медальном зачете чемпионата мира, который проходил в американском Хьюстоне, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
.
Наши спортсмены завоевали пять медалей разного достоинства: две золотые, две серебряные и одну бронзовую.
На втором месте – команда России (три золотых, три серебряных и три бронзовых), а на первом – Китая (шесть золотых и три серебряных).
Отмечается, что Россия обошла Казахстан в последний день благодаря двум золотым медалям – Алексея Ловчева и Татьяны Кашириной.
Напомним, золотые медали завоевали Александр Зайчиков
, ставший новым чемпионом мира в весе до 105 кг, и Ниджат Рахимов
, который стал чемпионом мира в весе до 77 кг. Алмас Утешов выиграл
"серебро" в весе до 94 кг, а Жасулан Кыдырбаев, также выступавший в этом весе, стал бронзовым призером. Единственную медаль у женщин завоевала Жазира Жапаркул, ставшая серебряной призеркой в весе до 69 кг.
Таким образом сборная Казахстана по тяжелой атлетике впервые завоевала полный комплект лицензий на Олимпийские игры – шесть мужских и четыре женские.