Казахстан возглавил первый глобальный форум по ИИ в Женеве

Событие

Казахский язык впервые представлен в системе ИИ-перевода

Фото организатора

Казахстан укрепляет свои позиции на международной технологической арене. Впервые казахский язык включен в систему автоматического перевода на основе искусственного интеллекта Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) - специализированного учреждения ООН, сообщает Kazpravda.kz

Это историческое достижение стало возможным благодаря инициативе постоянного представительства Казахстана в Женеве и достигнутым договоренностям с Секретариатом ВОИС.

Знаковое событие состоялось в рамках первого глобального форума по интеллектуальной собственности и искусственному интеллекту (Global Forum on IP and AI), который проходит 9-10 ноября в штаб-квартире ВОИС под председательством постоянного представителя Республики Казахстан, посла Кайрата Торебаева.

Форум открыл генеральный директор ВОИС Дарен Танг. В дискуссиях высокого уровня принимают участие министры, руководители государственных ведомств, ведущие международные эксперты и представители технологических компаний.

Впервые в истории мероприятий ВОИС казахский язык вошел в число 20 языков, доступных в экспериментальной системе ИИ-субтитрирования WIPO Speech-to-Text. Теперь казахстанские ученые, изобретатели, специалисты и представители государственных органов получили возможность следить за глобальными дискуссиями на казахском языке в режиме реального времени.

Участники Форума рассматривают ключевые вопросы будущего интеллектуальной собственности в эпоху ИИ: защиту авторских и патентных прав, применение новых технологий в науке и инновациях, а также охрану голоса, изображения и цифровой идентичности человека.

Особую символичность событию придает тот факт, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Включение казахского языка в цифровые сервисы ВОИС стало конкретным результатом последовательной работы по продвижению государственного языка на международной арене.

Казахский язык выходит на новый уровень присутствия в глобальной цифровой среде. Казахстан не только участвует в формировании международной повестки в сфере искусственного интеллекта, но и добивается практических результатов, укрепляющих позиции страны и ее государственного языка в системе ООН.

#казахский язык #форум #ИИ #Женева

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