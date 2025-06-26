Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью Соглашения является развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и обеспечение равного доступа к высокоскоростному интернету для сельского населения, что создаст основу для инклюзивного экономического роста.

Основными задачами Соглашения являются сокращение цифрового неравенства между городом и селом за счет подключения сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету, создание условий для устойчивого социально-экономического развития регионов, включая поддержку малого и среднего бизнеса, электронных сервисов, дистанционных услуг, а также приток инвестиций, развитие телекоммуникационной инфраструктуры через внедрение устойчивой модели государственного и частного партнерства.