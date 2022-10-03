Международное сотрудничество , Транспорт
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Малайзией

В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), казахстанская делегация во главе с Председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым провела переговоры с авиационными властями Малайзии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Делегацию Малайзии возглавлял директор Авиационных властей Малайзии Датук Честер Ву с участием представителей Министерства транспорта Малайзии, руководство крупнейшего лоукостера в Юго-Восточной Азии "Air Asia" и "Malaysia Airlines".

В ходе встречи стороны обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Малайзией.

Ранее, перед пандемией Covid 19, Комитетом гражданской авиации проводилась работа по открытию рейсов авиакомпанией "Air Asia" в Казахстан в 2019 году, однако она была приостановлена в связи с карантинными ограничениями.

Казахстанская сторона предложила воспользоваться режимом «открытого неба», внедренного в Казахстане по поручению Президента.

По информации руководства крупнейшей низкобюджетной авиакомпании "Air Asia", планируется запуск рейсов в 2023 году в Казахстан из Куала-Лумпура с дальнейшим следованием в третью страну (5-я степень свободы воздуха).

Стороны договорились, что во второй половине октября состоится визит исполнительного директора авиакомпании "Air Asia" Бенджамина Исмаила в Казахстан для проработки технических вопросов запуска прямого рейса, добавили в комитете.

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