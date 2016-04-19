Казахстан – впереди Юрий ОБЪЕДКО, бывший руководитель делегации миссии стран СНГ на прошедших в Казахстане выборах депутатов, Новосибирск

Глава Казахстана на саммите в Вашингтоне с горечью отмечал: «На XXI век все человечество возлагало надежду как на новую эру глобального сотрудничества. Но сегодня это может оказаться призрачным миражом. Миру вновь угрожает опасность, и недооценивать ее масштабы нельзя. И эта угроза – глобальная война! Земная цивилизация пережила, по подсчетам ученых, свыше 15 тысяч войн, то есть по три войны на каждый год. В них погибли сотни миллионов людей, стирались с лица Земли города и страны, уничтожались культуры и цивилизации».



И здесь Президент Казахстана делает программный вывод: «В XXI веке миру нужен мир! Это ключевой вопрос!». И далее. «Мир в XXI веке стоит того, чтобы за него бороться так же осмысленно и упорно, как это делали люди в предыдущем столетии. Мы должны подумать о будущем наших детей и внуков. Надо объединить усилия правительств, политиков, ученых, бизнесменов, деятелей искусства и миллионов людей всего мира, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлых веков и навсегда избавить мир от угрозы войны. Бездействие или имитация миротворческой деятельности чреваты всемирной катастрофой».



Очень правильный и свое­временный вывод. И, хочу заметить, Президент Казахстана и народ республики во многом идут впереди многих стран. Вы создали Ассамблею народа Казахстана, тем самым утвердив у себя равенство всех наций, мир и уважение между ними. Граждане страны во имя мира закрыли Семипалатинский ядерный полигон и прекратили испытание на нем смертоносного оружия. В Астане проходят форумы мировых религий, где также говорят о мире и недопущении войн. В марте нынешнего года мне в качестве международного наблюдателя на выборах депутатов Мажилиса вновь довелось приехать в Казахстан. В одном из интервью местным СМИ я сказал, что теплый прием и четкая работа комиссий сказываются на настроении людей, атмосфера создана доброжелательная. Мы все отметили и высокую явку избирателей – к обеду уже больше половины списочного состава избирателей проголосовали. Видно, что люди хотят участвовать в общественной жизни своей страны, что, конечно, надо приветствовать.



Так вот, говоря о Манифесте Нурсултана Назарбаева, хочу подчеркнуть, что и в этот раз Казахстан и его Президент идут впереди многих стран в борьбе за мир, за разоружение и недопущение развязывания международным терроризмом ядерной войны. Казахстан демонстрирует твердое убеждение в том, что действительно нельзя молчать, самоустраняться от этих проблем. Их надо безотлагательно решать. Смею заверить, что так же думают и россияне.

