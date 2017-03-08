Казахстан впервые экспортировал пшеницу во Вьетнам

Экономика
Фото с сайта agrarnik.ru
В морской порт Хошимина через новый транспортный коридор Казахстан – Ляньюньган (КНР) – Вьетнам прибыла первая партия казахстанской пшеницы для рынка Вьетнама, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как сообщается, посольством Казахстана во Вьетнаме была организована торжественная церемония встречи в морском порту судна с казахстанской пшеницей, в которой принял участие посол Казахстана Бекетжан Жумаханов.

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В своем выступлении Жумаханов отметил, что за последний год посольством совместно с компанией АО "НК "Қазақстан темір жолы" проведена большая работа по реализации задач Главы государства, поставленных в Послании "Нұрлы жол" о развитии транспортно-логистической инфраструктуры и международных перевозок.

"Основной задачей было не только доставить данный груз до Вьетнама, но и протестировать маршрут доставки товаров в Юго-Восточную Азию через территорию Китая. Тем самым Казахстан может не только экспортировать свою продукцию, но и поставлять во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии по транспортному коридору Казахстан – Ляньюньган (КНР) – Вьетнам товары других государств – членов Евразийского экономического союза", – отметил он.

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В церемонии также приняли участие генеральный директор порта Vietnam International Container Terminals (VICT) Глен Кун Вай Кеон, генеральный директор ООО "Китайско-казахстанская международная логистическая компания Ляньюньган" Лю Бин, представители вьетнамской компании-покупателя зерна, а также представители средств массовой информации Казахстана и Вьетнама.

Представитель китайско-казахстанского терминала в порту Ляньюньгана Лю Бин подчеркнул, что пшеница казахстанского производства впервые поступит на рынок Юго-Восточной Азии через территорию Китая, что знаменует официальное открытие транзитного коридора для экспорта продовольственного зерна из Казахстана через Китай.

Вьетнамская компания, которая приобрела данную партию пшеницы (720 тонн) протестирует качество продукта и в случае положительных результатов намерена увеличить объемы приобретаемой казахстанской пшеницы.

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