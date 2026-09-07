Казахстан впервые примет крупнейший в мире AI-хакатон HackAlem AI с участием OpenAI

Искусственный интеллект

23 сентября в Астане пройдет HackAlem AI — один из крупнейших AI-хакатонов мира, который объединит тысячи разработчиков, студентов, молодых специалистов и IT-энтузиастов из Казахстана и других стран. Официальным партнером хакатона выступит OpenAI, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство ИИ и цифрового развития 

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

Участники HackAlem AI получат доступ к технологическим ресурсам OpenAI общей стоимостью до $1 млн для разработки и запуска собственных AI-решений. Победители дополнительно получат $100 тыс. в API-токенах OpenAI, а общий денежный призовой фонд хакатона составит $100 тыс. Таким образом, общий объем призов и технологических ресурсов HackAlem AI достигнет $1,1 млн. Награждение победителей состоится на сцене международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026.

Регистрация уже открыта. Подать заявку на участие можно на hackalem.ai.

«Проведение HackAlem AI в Казахстане — важный шаг в развитии AI-экосистемы страны. Мы создаем условия, при которых разработчики из Казахстана и других стран могут получить доступ к передовым технологиям, создавать решения и масштабировать их на глобальном рынке. Наша задача — сделать Казахстан точкой притяжения для талантов, технологий и AI-инноваций», — отметил заместитель Премьер-Министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития  Жаслан Мадиев.

HackAlem AI станет площадкой, где участники смогут за короткое время пройти путь от идеи до работающего AI-решения. Команды будут создавать технологические продукты, способные решать реальные задачи бизнеса, государства и различных отраслей экономики.

К участию приглашаются совершеннолетние разработчики, студенты, молодые специалисты и IT-энтузиасты. Участникам необходимо иметь опыт или образование в сфере разработки и технологий либо подтвердить свои навыки собственными проектами, прототипами, приложениями или исследованиями. Студенты и молодые специалисты также могут принять участие, если обучаются или проходили очное обучение в течение последних 12 месяцев по направлениям, связанным с IT, программированием, инженерией, технологиями, математикой или дизайном цифровых продуктов.

Обязательным условием участия является личное присутствие на площадке хакатона в Астане 23 сентября 2026 года. Расходы на проезд, проживание и пребывание в Астане участники оплачивают самостоятельно.

Помимо возможности работать с технологиями OpenAI, участники получат фирменный мерч HackAlem AI и именные сертификаты. Хакатон также станет площадкой для профессионального нетворкинга: участники смогут познакомиться с разработчиками, AI-энтузиастами, стартаперами и представителями технологической индустрии из Казахстана и других стран.

По итогам хакатона жюри определит лучшие AI-решения по ключевым направлениям. Наиболее перспективные проекты получат возможность продолжить развитие и потенциально перейти к пилотированию совместно с партнерами.

Организаторами и партнерами HackAlem AI выступили Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Международный инновационный кластер Astana Hub, Silkroad Innovation Hub, AI & Digital Bridge, Blockchain & AI Technology Center и OpenAI.

#Казахстан #ИИ #хакатон

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