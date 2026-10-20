Казахстан впервые в истории возглавил мировой рейтинг FIE в командной шпаге

Спорт

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге впервые в истории поднялась на первое место мирового рейтинга Международной федерации фехтования (FIE), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

В обновлённом рейтинге национальная команда набрала 354 очка, опередив Францию (310) и Швейцарию (296). В первую пятёрку также вошли Италия (286) и Украина (280).

Историческое достижение стало результатом серии успешных выступлений казахстанских шпажистов на крупнейших международных соревнованиях. В ноябре 2025 года сборная выиграла Игры исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в июне 2026-го стала чемпионом Азии в Нью-Дели (Индия), в июле завоевала золото чемпионата мира в Гонконге (КНР). Также этой осенью наши шпажисты победили на Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония).

Перед стартом нового сезона Казахстан занимал третье место в мировом рейтинге, уступая Швейцарии и Франции. Подняться на первую строчку позволила победа на этапе Кубка мира в Касабланке (Марокко), где национальная команда завоевала золото, успешно начав сезон 2026/27.

На турнире Казахстан представляли Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов, Александр Федотов и Кирилл Павлов. В решающем матче казахстанцы оказались сильнее России со счётом 45:40.

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