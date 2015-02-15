Казахстан впервые занял третье место в медальном зачете зимней Универсиады

Делегация Казахстана стала третьей в медальном зачете Универсиады-2015, которая накануне завершилась в испанской Гранаде, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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На турнире казахстанцы выиграли 11 медалей: пять золотых и шесть серебряных. Двукратным чемпионом состязаний стала лыжница Анастасия Слонова, добавив к победам еще одно второе место. По награде высшей пробы в индивидуальном зачете выиграли биатлонистка Алина Райкова и представители фристайла – Павел Колмаков и Юлия Галышева. "Серебро" – на счету могулиста Дмитрия Рейхарда, а также эстафетных команд: смешанной биатлонной и двух лыжных (мужской и женской).
Последнюю, 11-ю, награду Казахстану принесли хоккеисты, которые в финале проиграли команде России. Лучше отечественных спортсменов в медальном зачете выступили только россияне (20-18-18) и корейцы (5-9-2). По пять золотых медалей в копилке, кроме Казахстана и Кореи, собрали еще Швейцария, Китай и Норвегия, но они проиграли конкурентам по количеству наград другого достоинства.
Отметим, что третья строчка на зимней Универсиаде – это наивысшее достижение отечественной делегации на турнире за всю историю ее участия. Прежде самым лучшим достижением было седьмое место в 2005 году, когда казахстанцы выиграли четыре "золота", "серебро" и две "бронзы".