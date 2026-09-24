Казахстан впервые завоевал «золото» Азиады в академической гребле

Спорт,Азиада

Казахстанский экипаж одержал победу в академической гребле в дисциплине «мужская двойка без рулевого» (M2−)

Фото: Нургали Жумагазы / НОК РК

Представители национальной сборной Казахстана Владислав Яковлев и Иван Чернухин стали чемпионами XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

В финале А Яковлев и Чернухин финишировали первыми, опередив ближайших соперников из Китая на 2,09 секунды, и завоевали золотую медаль Азиады.

Накануне казахстанцы успешно преодолели предварительный этап и пробились в главный финал соревнований. Весь нынешний сезон национальная сборная целенаправленно готовилась именно к Азиатским играм, которые тренерский штаб определил главным стартом года. Ради подготовки к Азиаде команда, в частности, отказалась от участия во взрослом чемпионате мира, отметили в министерстве.

Яковлев и Чернухин уже не первый сезон выступают вместе на международной арене. В 2025 году дуэт стал бронзовым призером чемпионата Азии среди взрослых. В нынешнем сезоне казахстанский экипаж продолжил успешные выступления, завоевав золото Кубка Азии в южнокорейском Чхунджу. Победа на Азиатских играх стала продолжением этой серии результатов.

Соревнования по академической гребле для сборной Казахстана продолжаются. Сегодня Владислав Яковлев и Иван Чернухин также заявлены в финале А мужской распашной четверки вместе с Ярославом Мельниковым и Тимуром Фомичевым.

- Это первая золотая медаль Казахстана в академической гребле за всю историю выступлений на Азиатских играх, - подчеркнули в Министерстве туризма и спорта РК.

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