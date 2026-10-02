Казахстан впервые завоевал «золото» в таеквондо на Азиатских играх

В финале он победил со счётом 2:0

Фото: НОК РК

Казахстанский таеквондист Тамирлан Тлеулес стал победителем Азиатских игр 2026 года, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В финале весовой категории до 58 кг он встретился с представителем Филиппин Куртом Брайаном Барбосой.

В первом раунде Тамирлан одержал победу со счётом 16:14. Во втором раунде также продемонстрировал явное преимущество и выиграл со счётом 15:2. В итоге Тлеулес победил со счётом 2:0.

Таким образом, сборная Казахстана впервые в истории завоевала золотую медаль по таеквондо на Азиатских играх.