Казахстан встал на путь политических реформ

Качественные изменения

Поправки в Конституцию, поддержанные казахстанцами в ходе референдума, призваны решить множество вопросов, направленных на укрепление в стране демократии.

Страна встала на путь политических реформ. В частности, ряд важнейших изменений касается модернизации избирательного процесса. Секретарь жамбылского областного маслихата Махметгали Сарыбеков рассказывает, почему это так важно.

– Мне довелось 8 лет руководить областной избирательной комиссией. И надо сказать, мы постепенно возвращаемся к тому, что было ранее, – отметил Махметгали Сарыбеков. – Избирательный процесс в стране регламентируется Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан». В соответствии с ним 15 лет назад был установлен новый механизм: выборы в нижнюю палату Парламента стали проводиться на пропорциональной основе по партийным спискам. С 2018 года данный порядок стал распространяться и на выборы депутатов маслихатов всех уровней.

Последние выборы проходили тоже по партийным спискам. Голоса отдавались не за конкретного кандидата, а за партию. Это привело к тому, что сегодня электорат не знает в лицо депутатов, которых избрал.

По мнению Махметгали Сарыбекова, основным недостатком действующей системы выборов была утрата связи местных представительных органов и населения. В качестве примера он привел таразский городской маслихат, в котором состоят 24 депутата, охватывающие 11 административных округов.

– Когда я встречаюсь с населением, люди постоянно интересуются: кто из депутатов выдвинут от их округа? Они хотят знать его в лицо, знать фамилию, чтобы в случае необходимости обращаться к нему за помощью для решения каких-то проблем, – рассказывает Махметгали Сарыбеков. – К сожалению, когда внесли изменения в закон, было утрачено такое понятие, как окружная избирательная комиссия. Депутаты стали избираться по партийным спискам, не стало тех, кто выдвигался бы от конкретного округа. Поэтому, когда мне задают такой вопрос, отвечаю, что можно обращаться к любому депутату. Но людей такая ситуация не устраивает.

Президентские реформы меняют сложившуюся практику. Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следую­щей схеме – 70% на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной. Для областных маслихатов это соотношение будет равно 50 на 50%. В районах и городах, где требуется тесное взаимодействие депутатов с граж­данами, страна переходит на мажоритарную систему. То есть избиратели будут голосовать за конкретную персону, а не обезличенного представителя партии.

– По городским и районным маслихатам партийных списков не будет. Избиратели станут голосовать по округам за своего кандидата. На мой взгляд, это поз­волит усилить обратную связь населения с депутатами, – сказал секретарь областного маслихата.

Эти изменения в итоге будут способствовать как активизации партийного строительства в стране, так и повышению политической активности граждан – ведь народными избранниками смогут стать и беспартийные.

Начатая Президентом политическая модернизация страны нацелена на качественное изменение, совершенствование, реформирование существующей системы.

Как считает Махметгали Сарыбеков, одно из важнейших решений в этом направлении – сокращение президентских полномочий. Народный избранник напомнил, что с момента принятия Конституции РК в 1995 году все изменения и дополнения, которые в нее вносились, были направлены на расширение полномочий Главы государства. Не было ни одной нормы, которая бы сокращала их. Поэтому понятно, что люди стали задавать вопрос: почему Касым-Жомарт Токаев принял такое решение?

– Глава государства использовал такое определение, как «суперпрезидентская» форма правления. Думаю, этим Касым-Жомарт Кемелевич хотел сказать людям, что в последнее время все замыкается исключительно на Президенте, что все взгляды устремлены только в его сторону. Ни руководители госорганов, ни акимы не берут на себя ответственность принимать какие-либо самостоятельные решения. Пора с этим заканчивать, считает Глава государства. Должна быть самостоятельность, за которой следует персональная ответственность, – высказал мнение сек­ретарь областного маслихата.

Как отметил Махметгали Сарыбеков, у нас была и остается президентская форма. Но усиливается роль Парламента.

Еще одно важное решение касается разделения деятельности партии и госаппарата.

– К сожалению, в последние годы работа правящей партии фактически дублировала работу госаппарата, – сказал спикер. – Так получилось потому, что повсеместно руководителями филиалов политобъединения были акимы областей и городов. А человек не может, образно говоря, правой рукой работать на партию, а левой – на госаппарат. И волей-неволей партийная работа смешивалась с государственной.

Именно по этой причине Президент принял решение о том, что акимы не могут руководить филиалами партии на местах, и сам оставил пост Председателя партии «AMANAT». Как подчерк­нул Касым-Жомарт Кемелевич, Президент должен быть равноудаленной фигурой от любых политических сил страны.

После референдума эта норма закрепляется в Основном законе. Как гарант Конституции РК Президент страны пообещал создавать соответствующие условия для работы и развития всех политических объединений, отметив, что в государстве не должно быть монополии одной партии ни в Парламенте, ни в маслихатах.

– Президент сказал, что для развития политической системы нужна политическая конкуренция. В обществе, где нет таковой, наступает застой со всеми вытекающими негативными последствиями, – отметил Махметгали Сарыбеков. – Именно поэтому в Мажилисе и маслихатах всех уровней должны быть представлены как минимум три сильные партии.

Принятые решения об упрощении процедур регистрации новых политических партий призваны эту самую конкуренцию стимулировать.

– Регистрационный порог в 20 тысяч человек сокращают в 4 раза – до 5 тысяч. Минимальная численность региональных представительств уменьшится втрое – до 200 человек. Минимальная численность инициативной группы по созданию партии изменена с 1 000 до 700 человек. Вот такие предложены новшест­ва для того, чтобы упростить условия открытия партии. И не нужно бояться того, что в стране появится слишком много политобъединений. Конкуренция поставит все на свои места, – заверил Махметгали Сарыбеков.

После трагического января люди беспокоились, как жить дальше и что ждет нашу страну в будущем. Настроения в общест­ве были не самые радужные. Одни были напуганы, другие – растеряны... В этих условиях необходимо было дать понять казах­станцам, что республика сможет преодолеть все выпавшие на ее долю испытания и продолжить развитие. Идея Нового Казахстана, предложенная Главой государства, оказалась весьма актуальной и востребованной.