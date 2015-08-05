Казахстан вступил в ВТО на своих условиях – Миннацэкономики

Экономика
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Айдар Утешев
Казахстан вступил в ВТО на своих условиях, в том числе отстоял право применения экспортных пошлин. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила директор департамента регулирования внешнеторговой деятельности Министерства национальной экономики РК Жанель Кушукова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, страна, вступающая в ВТО, обязана снизить уровень таможенных пошлин, что является своего рода платой за членство.

"В соответствии с нашей выработанной позицией мы смотрели в первую очередь на наличие или отсутствие производства конкретных товаров, по которым ведутся переговоры", – подчеркнула представитель министерства.

И добавила, что в случае наличия такого производства или планов по развитию производства в каком-либо секторе – ставился максимально возможный уровень таможенных пошлин.

"Надо сказать, что в рамках ВТО есть страны, выступающие за отмену экспортных пошлин. В их числе – ЕС. По итогам серьезных переговоров с ЕС мы отстояли возможность применения всего перечня экспортных пошлин, которые мы применяем на сегодня. (...) В ходе больших переговоров с секретариатом ВТО и другими членами организации было принято решение о том, что Казахстан будет вступать в ВТО на своих условиях", – отметила экономист.

Так, по товарам, в отношении которых казахстанские обязательства по импортным пошлинам выше, чем у России, уровни казахстанских тарифных обязательств будут приравнены к российским. А по товарам, в отношении которых казахстанские обязательства ниже, чем у России, Казахстан с момента вступления в ВТО должен будет применять изъятие из Единого таможенного тарифа ЕАЭС до начала переговоров по компенсации ЕАЭС и членства ВТО.

"Во вступлении Казахстана в ВТО есть уникальность процесса – во время вступления во Всемирную торговую организацию мы сформировали Таможенный союз. Это немного затормозило процесс. Потому что до этого не было подобного прецедента в рамках ВТО", – сказала Жанель Кушукова.

Она пояснила, что в ВТО оговаривались условия внешнеторгового режима, исходя из национальных интересов, в то время как в рамках Таможенного союза формируется внешнеторговый режим, исходя из интересов всех участников.

Кушукова отметила, что о полноправном членстве Казахстана во Всемирной торговой организации официально планируется объявить на заседании Министерства конференции ВТО в декабре текущего года в кенийском городе Найроби. До этого времени страной проводится ряд переговоров со странами – участницами организации.

"Для полноправного вступления Казахстана в ВТО сейчас ведутся двусторонние переговоры по импортным таможенным пошлинам. Такие переговоры проводятся с каждой страной ВТО, которые выразят заинтересованность в таких переговорах. Страны, с которыми такие переговоры были проведены, выставляли свои специфические запросы. Например, Куба была заинтересована в снижении пошлин на алкоголь, сигареты, сахар", – сказала Кушукова.

Напомним, 27 июля 2015 года в ходе заседания Генерального Совета ВТО Главой государства подписан Протокол о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года.

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