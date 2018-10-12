Казахстан ввел запрет на ввоз мясной продукции из Кыргызстана

Министерство сельского хозяйства вводит временные ограничения на ввоз мясной продукции в Республику Казахстан из Кыргызстана, в связи с неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных на территории соседней республики, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Вводятся ограничения на 5 кыргызстанских предприятий (ОсОО "Риха", ЗАО "Кантский хлебзавод", ОсОО "Баркад", ОсОО "Салих ЛТД", ОсОО "Адал-Азык" – прим. автора), имеющих право экспорта подконтрольной ветеринарному контролю и надзору продукции в Республику Казахстан", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что по результатам выездной инспекции с 2012 года действуют временные ограничения еще по 4 кыргызстанским предприятиям.
"Вводятся ограничения на 5 кыргызстанских предприятий (ОсОО "Риха", ЗАО "Кантский хлебзавод", ОсОО "Баркад", ОсОО "Салих ЛТД", ОсОО "Адал-Азык" – прим. автора), имеющих право экспорта подконтрольной ветеринарному контролю и надзору продукции в Республику Казахстан", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что по результатам выездной инспекции с 2012 года действуют временные ограничения еще по 4 кыргызстанским предприятиям.