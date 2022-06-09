Фото: pixabay.com
Экономика
Казахстан ввел запрет на вывоз лесоматериалов

С 8 июня 2022 года введен запрет на вывоз из Казахстана отдельных видов лесоматериалов. Запрет введен в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории республики. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Kazpravda.kz.

Запрет введен приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 июня 2022 года
№ 322 "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", который вступил в силу 8 июня 2022 года.

"Данный приказ действует шесть месяцев и предусматривает запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407), за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные"(ссылка на приказ http://zan.gov.kz/client/#!/doc/168616/rus)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее введенный приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 ноября 2021 года № 611 "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", предусматривающий запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов с территории страны, действовал с 7 декабря 2021 года по 7 июня 2022 года включительно.

Популярное

Все
Все мы родом из детства
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Знать и помнить – наш долг
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Туркестан как образец согласия и единства
Где зимовать бегемоту?
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Бюджетный день сурка
Лето, ах, лето…
В Смирново – новоселье
Я тоже хочу быть солдатом…
В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство
Сообщение ЦИК
Храбрый поступок
Процесс пошел!
Переобучить и трудоустроить
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Экономика
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, …
Экономика
Осуждены члены преступной группы "Кумековы"
Мажилис , Экономика
Индикатором социально-экономического развития должны быть р…
Экономика
"Это нонсенс!": о проблемах с планированием бюджетных расхо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]