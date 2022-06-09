Казахстан ввел запрет на вывоз лесоматериалов

С 8 июня 2022 года введен запрет на вывоз из Казахстана отдельных видов лесоматериалов. Запрет введен в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории республики. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Kazpravda.kz.

Запрет введен приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 июня 2022 года

№ 322 "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", который вступил в силу 8 июня 2022 года.

"Данный приказ действует шесть месяцев и предусматривает запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407), за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные"(ссылка на приказ http://zan.gov.kz/client/#!/doc/168616/rus)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее введенный приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 ноября 2021 года № 611 "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", предусматривающий запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов с территории страны, действовал с 7 декабря 2021 года по 7 июня 2022 года включительно.