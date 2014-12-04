Свежий выпуск «Казахстан»: выбор года Сауле АХМЕТОВА, Астана

На основании исследования компании «ТНС Цент­рал Азия» определены победители в 17 номинациях: «Лучшая актриса», «Лучший актер», «Лучший телесериал», «Лучший саундтрек к телесериалу», «Лучший телеведущий», «Лучший спортивный комментатор», «Лучший портретно-публицистический документальный фильм», «Лучшая информационно-аналитическая программа», «Лучшее общественно-политическое ток-шоу», «Лучшая культурно-историческая программа», «Лучший социально значимый проект», «Лучшая общественно-познавательная программа», «Лучшая музыкально-развлекательная программа», «Лучший вечерний проект», «Лучший видеоролик», «Лучший радиопроект», «Лучшая программа для детей».

Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» объединяет Национальный телеканал «Казахстан», телеканалы «Балапан» и КAZsport, Казахское радио, радио «Шалкар», радио «Астана», радио «Classic», а также региональные телерадиокомпании.

