Казахстан выделит Пакистану 400 тысяч долларов на ликвидацию последствий наводнений

По поручению Главы государства Правительство РК окажет гуманитарную помощь Исламской Республике Пакистан в размере $400 тыс. для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии по оказанию гуманитарной помощи под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра.

По официальным данным, в Пакистане от стихийных бедствий погибло уже 1033 человека, в том числе 343 ребенка, разрушены жилые дома и инфраструктура. Без крова и продуктов питания осталось около 35 млн человек.

27 августа Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился за помощью к международному сообществу.

28 августа Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана в связи с гибелью людей во время наводнений.