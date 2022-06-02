Казахстан выдвинул инициативу по созданию глобального шлюза госуслуг

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин выступил с докладом на министерском круглом столе в Женеве, проводимом в рамках Форума Всемирного саммита по информационному обществу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава МЦРИАП РК рассказал зарубежным коллегам о достижениях Казахстана в сфере цифровизации, внедрения инноваций в

госуслуги, а также предложил разработать глобальный шлюз государственных услуг.

Багдат Мусин отметил, что современные условия требуют интеграции государственных информационных систем разных стран, для того, чтобы облегчить жизнь граждан, например, позволяя им пользоваться "цифровыми паспортами" и другими документами.

"Нам необходимо серьезно подумать о межгосударственной интеграции информационных систем. Это должно стать нашей конечной целью: сделать взаимодействие наших граждан, бизнеса и органов государственной власти более удобным и ориентированным на человека. Выгоды очевидны для различных сфер и отраслей, среди которых туризм, медицина, торговля, образование. И я твердо верю, что Международный союз электросвязи должен взять на себя инициативу в этом направлении", – сказал министр.

Однако, по его словам, для осуществления такого масштабного проекта нужна конкретная методология, стандарты и правила поведения. Багдат Мусин заверил, что Правительство Казахстана готово помочь в этом отношении.

Инициативу Багдата Мусина поддержал Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао и поручил соответствующему бюро собрать группу по проработке данного вопроса.

Также в рамках Форума министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провел двустороннюю встречу с руководителем Департамента исследовательских групп Бюро стандартизации Международного союза электросвязи Билалом Джамусси.

В ходе встречи Багдат Мусин отметил вклад Департамента в технологическое развитие стран-членов этой организации, особенно Казахстана и пригласил Билала Джамусси принять участие в форуме Digital Bridge 2022, который пройдет в сентябре в Нур-Султане.