​Казахстан выполняет обязательства

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Ануар КАЛМЫКОВ

Брифинг провел министр иност­ранных дел Ерлан Идрисов вместе с председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов Даулетом Ергожиным. Речь шла о подготовке к международной конференции «Построе­ние мира без ядерного оружия», посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, реализации ряда важных внешнеполитических инициатив Астаны, а также о недавних поправках в налоговое законодательство страны.

Глава внешнеполитического ведомства отметил большое международное значение 25-летия исторического указа Президента Нурсултана Назарбаева о закрытии крупнейшего в мире ядерного полигона. В Астане 29 августа в рамках юбилея состоится международная конференция, участие в которой примут видные деятели антиядерного движения, высокопоставленные представители иностранных государств и международных организаций. Ожидается, что более 150 делегатов со всего мира обсудят практические возможности достижения прогресса на пути к полному запрету ядерного оружия в целом и его испытаний в частности.

Министр также проинформировал дипкорпус о подготовке Казахстана к членству в Совете Безопасности ООН в 2017–2018 годах и предстоящем в сентябре участии Главы государства в саммите «большой двадцатки» в китайском городе Ханчжоу по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпиня.

Комментируя поправки в налоговое законодательство страны, Е. Идрисов отметил, что вопросы фискальной ответственности, финансовой транспарентности и целевого расходования бюджетных средств занимают центральное место в современных усилиях Казахстана по реформированию государственной системы финансового контроля в рамках внедрения стандартов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и демократии.

– Принятые нормы соответствуют не только мировой практике, но и ключевым направлениям программы «100 конкретных шагов» в рамках Пяти институциональных реформ, реализуемых по инициативе Президента Казахстана, поскольку речь идет об обеспечении верховенства закона и транспарентности государства и общества, – подчеркнул министр.

Д. Ергожин, в свою очередь, подчеркнул, что поправки не затронут иностранный бизнес. Новые нормы законодательства откроют возможность для большей транспарентности иностранных финансовых потоков в РК для стран – участниц ОЭСР и других международных партнеров нашей страны.

Так, ратифицированная в 2014 году Казахстаном Конвенция ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам создала условия, при которых страна должна быть готова дать ответ на любой запрос государств – членов данной организации об операциях, совершенных иностранными физическими и юридическими лицами на территории РК. Принятые поправки создают условия для исполнения Казахстаном взятых на себя обязательств в рамках ОЭСР.

– Казахстан заботит состояние иностранного бизнеса в стране, мы готовы создавать максимально комфортные условия для его работы, – подчеркнул Е. Идрисов, отметив, что Комитет государственных доходов открыт для диалога при возникновении вопросов по имплементации закона.

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