Происшествия , В мире
Казахстан выразил соболезнование народу Афганистана

Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнование народу Афганистана в связи с сильным землетрясением, вызвавшим гибель тысяч людей на востоке страны, сообщает Kazpravda.kz.

"Разделяем скорбь афганского народа по многочисленным человеческим жертвам разрушительного землетрясения на востоке Афганистана. От имени народа и руководства Казахстана выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим от этой стихии. Желаем скорейшего восстановления и возобновления нормальной жизнедеятельности", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, по меньшей мере 1000 человек погибли и еще как минимум 1500 получили ранения в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1 в афганских провинциях Пактика и Хост.

"Некоторые деревни находятся в удаленных горных районах, так что на выяснение подробностей потребуется время", - объяснил журналистам представитель министерства внутренних дел страны Салахуддин Аюби.

Американские сейсмологи уточняют, что, по их данным, землетрясение произошло на глубине около 51 км, а его эпицентр располагался примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана.

Большинство погибших - в провинции Пактика на востоке страны. На кадрах оттуда видны погребенные под оползнями полуразрушенные дома, в руинах которых спасатели пытаются отыскать выживших.

Подземные толчки начались глубокой ночью, около 01:30 по местному времени, когда большинство людей крепко спали, и были такой силы, что ощущались на расстоянии до 500 км от эпицентра.

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