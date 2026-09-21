Казахстан вышел в три финала в спортивной гимнастике на Азиаде

Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по спортивной гимнастике выступила в квалификации на Азиатских играх-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В индивидуальных соревнованиях Милад Карими в вольных упражнениях набрал 13,833 балла и вышел в финал. Также он квалифицировался в упражнениях на перекладине (13.133).

Также в командных соревнованиях сборная Казахстана набрала 237,829 балла и заняла четвёртое место, пробившись в финал.

В индивидуальном многоборье Нуртан Идрисов занял девятое место, а Ильяс Азизов - 13-е.

Победу в многоборье одержал китайский гимнаст Чжан Бохэн. Второе место занял японец Синносукэ Ока, а его соотечественник Дайки Хасимото замкнул тройку призёров.

Нариман Курбанов, Ильяс Азизов, Нуртан Идрисов и Дмитрий Патанин не смогли выйти в финалы отдельных упражнений.

Квалификационные выступления мужчин определяют участников финалов на отдельных снарядах, а также команды, которые продолжат борьбу за медали. В финал на каждом снаряде выходят восемь лучших спортсменов с учётом ограничения не более двух представителей от одной страны. Командный финал у мужчин состоится 23 сентября.