Казахстан вышел в три финала в спортивной гимнастике на Азиаде

Азиада

Казахстан в отборочном раунде представляли Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Нуртан Идрисов и Ильяс Азизов

Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по спортивной гимнастике выступила в квалификации на Азиатских играх-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В индивидуальных соревнованиях Милад Карими в вольных упражнениях набрал 13,833 балла и вышел в финал. Также он квалифицировался в упражнениях на перекладине (13.133).

Также в командных соревнованиях сборная Казахстана набрала 237,829 балла и заняла четвёртое место, пробившись в финал. 

В индивидуальном многоборье Нуртан Идрисов занял девятое место, а Ильяс Азизов - 13-е.

Победу в многоборье одержал китайский гимнаст Чжан Бохэн. Второе место занял японец Синносукэ Ока, а его соотечественник Дайки Хасимото замкнул тройку призёров.

Нариман Курбанов, Ильяс Азизов, Нуртан Идрисов и Дмитрий Патанин не смогли выйти в финалы отдельных упражнений.

Квалификационные выступления мужчин определяют участников финалов на отдельных снарядах, а также команды, которые продолжат борьбу за медали. В финал на каждом снаряде выходят восемь лучших спортсменов с учётом ограничения не более двух представителей от одной страны. Командный финал у мужчин состоится 23 сентября.

#финал #Азиада #гимнасты

Популярное

Все
Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
Реализация Послания: водосбережение в Казахстане выросло втрое
Боец Санжар Адилов стал бронзовым призёром Азиатских игр
ИИ-актриса Тилли Норвуд дала сбой во время интервью
FAA оценивает готовность Казахстана к запуску прямых рейсов в США
Свыше 11 трлн тонн льда потеряла Земля
Мост дружбы и точки роста Синьцзяна
Около 300 млн тенге «заработал» глава ТОО на программе «Кең Дала 2»
Дороги, урбанистика и экокультура: в Кабмине обсудили новые задачи от Президента
«Обитель зла» показала лучший результат франшизы в первый уикенд
Цифровые достижения казахстанского правосудия представили в Сеуле
В Китае открыли первый в мире тематический парк ИИ
Усиление ветра прогнозируется в Казахстане
Военному колледжу имени Уалиханова исполнилось 30 лет
Казахстанская делегация приняла участие в книжной ярмарке в Абу-Даби
В Казахстане стартовала осенняя «Неделя добра»
Учения ОДКБ: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Россию
Самолет без пилота пролетел более 5 тыс. км в США
Каратистка Асель Канай завоевала «серебро» Азиатских игр
Казахстан вышел в три финала в спортивной гимнастике на Азиаде
Девятиэтажка пойдет под снос
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Осечка «Кайрата» и рывок «Ордабасы»
Создается цифровой двойник Алатау
Модернизация системы образования
История в документах и судьбах
Соотношение добычи и переработки нефти заметно увеличится в Казахстане
Один день в мире книг
Присяга – символ верности
Социально-значимые продтовары резко подешевели в Казахстане
Алматы и Астана сохранили лидерство по числу сделок с жильем
В «Шахтерском» на-гора идет… хлеб
Казахстанцы высоко оценивают доступность социальной инфраструктуры – КИОР
Подписан меморандум
Елена Рыбакина официально стала первой ракеткой мира
Овощеводы результатами довольны
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ

Читайте также

Каратистка Асель Канай завоевала «серебро» Азиатских игр
Азиада-2026: казахстанцы завоевали «бронзу» в современном п…
Софья Берульцева стала двукратной чемпионкой Азиады
Третье золото для Казахстана завоевал каратист Бигабыл

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]