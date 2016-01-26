Казахстан выставит сильнейших теннисисток на Кубке федерации

Женская национальная сборная Казахстана по теннису с 3 по 6 февраля примет участие в Кубке федерации, где померится силами за выход из группы с командами Южной Кореи, Китая и Китайского Тайпея, передает Kazpravda.kz
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3–6 февраля текущего года в таиландском городе Хуахин пройдут матчи I группы зоны Азия/Океания Кубка федерации, где 8 сборных команд поспорят за выход в плей-офф II мировой группы.
Как сообщает пресс-служба республиканской федерации тенниса, по итогам жеребьевки сборная Казахстана сыграет в матчах группы I зоны Азия/Океания в подгруппе B, где ей предстоит помериться силами с командами Южной Кореи, Китая и Китайского Тайпея. В подгруппе А будут участвовать сборные Японии, Узбекистана, Индии и Таиланда. Победители своих подгрупп разыграют между собой путевку в плей-офф II мировой группы.
Отметим, что в составе сборной Казахстана в рамках предстоящих состязаний I группы зоны Азия/Океания Кубка федерации сыграют Зарина Дияс, Ярослава Шведова, Юлия Путинцева и Галина Воскобоева. Капитаном отечественной дружины является Диас Доскараев.