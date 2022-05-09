Казахстан выставит "звездный" состав на турнир по боксу памяти Нурмагамбетова

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов в интервью Youtube-каналу LifeSport KZ поделился мнением о предстоящем международном турнире памяти Сагадата Нурмагамбетова, который пройдет в Алматы, сообщает Sports.kz.

Чего вы ждете от международного турнира памяти Сагадата Нурмагамбетова?

– Мы на этот турнир акцент не ставили. Это как один этап подготовки: сбор заканчивается, и мы должны были просто побоксировать. Ребята многие, даже если бои выиграют, может, до конца боксировать не будут некоторые. Но здесь будут выступать чемпионы мира: Темиртас Жусупов, Санжар Ташкенбай, Сабыржан Аккалыков, Тимур Нурсеитов, Абзал Куттыбеков, Айбек Оралбай – чемпион Юношеских олимпийских игр. Вот эти ребята, заслуженные мастера, мастера спорта международного класса, они все сейчас будут выступать здесь. Кто-то три боя проведет, кто-то – четыре, кто-то – пять: сколько кому надо боев, столько и будут проводить. Сюда еще приедет команда Кубы – там тоже есть чемпионы мира, призеры чемпионата мира. В составе сборной Узбекистана тоже есть хорошие ребята. Так что будут хорошие бои.



