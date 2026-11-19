Об этом Глава государства заявил на III Форуме стратегических партнеров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Касым-Жомарта Токаева, дальнейшее развитие высшего образования будет тесно связано с технологиями искусственного интеллекта. Казахстан уже принял Закон «Об искусственном интеллекте», утвердил Цифровой кодекс и создал министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Казахстан поддержал «Вашингтонскую модель» безопасного и ответственного развития искусственного интеллекта, которая может стать основой для разработки глобальных правил регулирования ИИ под эгидой ООН. Наши ученые разработали ключевые компоненты национальных языковых моделей KazLLM и AlemLLM. В октябре начал работу Qazaq AI Research University – первый в нашей стране университет такого рода. Программа AI-Sana призвана обеспечить студентов практическими навыками в сфере ИИ, развивать технологическое предпринимательство и поддерживать создание DeepTech-стартапов.

«Мы наладили весьма продуктивное сотрудничество с компанией NVIDIA. Искренне благодарю Дженсена Хуанга – выдающегося инженера и настоящую легенду за недавний визит в Астану. Благодаря партнерству с компанией OpenAI доступ к ChatGPT Edu получили все преподаватели вузов страны», - подчеркнул Глава государства.

При поддержке экспертов Стэнфордского университета, MIT, университетов Беркли и Карнеги-Меллона наши студенты разработали более 22 тысяч проектов. Сотни таких решений на основе ИИ уже внедряются в бизнесе, здравоохранении, энергетике и сельском хозяйстве. Ощутимые результаты в этой сфере дает и сотрудничество Satbayev Technical University с Городским университетом Гонконга.

«Полностью поддерживаю инициативы господина Нгая по внедрению разработок в области искусственного интеллекта в производственную отрасль», - отметил Президент.

По словам Главы государства, способность страны достичь технологической самостоятельности зависит от прогресса в образовании и науке.

«Важным событием сегодняшнего Форума станет подписание Соглашения между министерством науки и высшего образования и Университетом Организации Объединенных Наций об открытии регионального исследовательского хаба Университета ООН в Казахстане. Его размещение в Алматы станет важным свидетельством международного признания научного потенциала Казахстана и откроет новые возможности для сотрудничества с другими образовательными и научными структурами. Тем самым, мы также укрепим потенциал наших высших учебных заведений и придадим мощный импульс созданию и развитию сильных академических институтов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отмечал Глава государства на прошлогоднем форуме, «сильные университеты – основа будущего». Действительно, способность страны достичь технологической самостоятельности зависит, прежде всего, от прогресса в образовании и науке.

«Поэтому мы должны обеспечить нашей молодежи все возможности для получения качественного образования, занятий научными исследованиями и воплощения своих идей. Это необходимое условие для раскрытия интеллектуальных способностей нации. Руководствуясь принципами, закрепленными в нашей Конституции, мы продолжим строить прогрессивное, устремленное в будущее и процветающее государство», - подчеркнул Глава государства.

Наука – бесценное достояние, призванное служить прогрессу всего человечества, а значит у знаний нет и не должно быть границ, продолжил он.